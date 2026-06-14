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«Реал» готовит трансфер Кукурельи

сегодня, 11:26

«Реал» планирует закрыть сделку по трансферу защитника «Челси» Марка Кукурельи.

Мадридский клуб видит в 27-летнем испанце игрока основы. Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо высоко оценивает качества футболиста.

«Челси» готов расстаться с Кукурельей, но требует не менее 60 млн евро. Эта сумма стала препятствием для «Атлетико». Интерес к защитнику также проявляет «Барселона», однако каталонцы сейчас сосредоточены на возвращении Жоау Канселу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:50
Ранее Реал интересовался Гвардиолом и Калафьори, теперь уже Кукурелья...кто следующий? Йошко и Рико действительно усилили бы сливочных сразу и на долго, но и заполучить их будет сложнее и дороже!
Да, Реалу необходимо укреплять левый фланг, но как по мне, Марк не тот кто нужен Реалу! В Спортинге есть игрок, Макси Араухо. Идеально подходит пот типаж "мауриньовский игрок"! Пахарь, в меру грязноват, провокатор....Жозе любит таких, да и обойдется не так дорого
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:31
Что сказатб, вариант для игрока самый верный.
Гость
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