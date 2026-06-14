«Реал» готовит трансфер Кукурельи

сегодня, 11:26

«Реал» планирует закрыть сделку по трансферу защитника «Челси» .

Мадридский клуб видит в 27-летнем испанце игрока основы. Главный тренер «Реала» высоко оценивает качества футболиста.

«Челси» готов расстаться с Кукурельей, но требует не менее 60 млн евро. Эта сумма стала препятствием для «Атлетико». Интерес к защитнику также проявляет «Барселона», однако каталонцы сейчас сосредоточены на возвращении Жоау Канселу.