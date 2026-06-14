Адвокат заявил, что Кюрасао удивит Германию

Главный тренер сборной Кюрасао т высказался перед матчем 1-го тура группового этапа ЧМ -2026 против Германии.

Да, мы маленькая страна по сравнению с Германией, но постараемся максимально усложнить ей задачу и навязать жесткую борьбу. Немцы, скорее всего, будут больше владеть мячом, а наша цель — грамотно на это реагировать. Мы хотим использовать свободные зоны и выжать максимум из своих моментов.

Нам нечего терять. Давления нет, ожидания невысокие, поэтому у нас есть шанс преподнести сюрприз. Сам выход на чемпионат мира — уже огромный праздник для всей страны, но мы приехали сюда не просто участвовать. Мы хотим побеждать и показать свой максимум.