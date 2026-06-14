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Адвокат заявил, что Кюрасао удивит Германию

сегодня, 11:50
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасао20:00 Не начался

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался перед матчем 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Германии.

Да, мы маленькая страна по сравнению с Германией, но постараемся максимально усложнить ей задачу и навязать жесткую борьбу. Немцы, скорее всего, будут больше владеть мячом, а наша цель — грамотно на это реагировать. Мы хотим использовать свободные зоны и выжать максимум из своих моментов.

Нам нечего терять. Давления нет, ожидания невысокие, поэтому у нас есть шанс преподнести сюрприз. Сам выход на чемпионат мира — уже огромный праздник для всей страны, но мы приехали сюда не просто участвовать. Мы хотим побеждать и показать свой максимум.

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Перевод с reuters.com Фото: Godofredo A Vasquez/AP
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