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«Реал» изучает трансфер Усмана Дембеле

сегодня, 12:48

«Реал» заинтересован в нападающем «Пари Сен-Жермен» Усмане Дембеле.

Мадридский клуб переключил внимание на француза после сложностей в переговорах по форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу.

Если Дембеле уйдет, ПСЖ может попытаться заменить его вингером «Баварии» Майклом Олисе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:18
Реал и Дембеле? )))
однако лето обещает быть очень веселым.
минимум одна трансферная сага нам обеспечена "Реал хочет купить...."
это придворные пересовские журналисты заливают пространство фейками даже во время ЧМ по футболу.
particular
particular
сегодня в 12:54
В предыдущий заход в Испанию не увенчался плодотворной работой в Барсе, - травмировался, ленился и искал повод свалить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:53, ред.
Дембеле на Олисе, - для ПСЖ это хрен на хрен... Смысл ?

Парижу нужен центрфорвард, а Реалу так и вовсе - строить игру заново.
Гость
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