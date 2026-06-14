«Реал» изучает трансфер Усмана Дембеле

«Реал» заинтересован в нападающем «Пари Сен-Жермен» Усмане Дембеле.
Мадридский клуб переключил внимание на француза после сложностей в переговорах по форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу.
Если Дембеле уйдет, ПСЖ может попытаться заменить его вингером «Баварии» Майклом Олисе.
однако лето обещает быть очень веселым.
минимум одна трансферная сага нам обеспечена "Реал хочет купить...."
это придворные пересовские журналисты заливают пространство фейками даже во время ЧМ по футболу.
Парижу нужен центрфорвард, а Реалу так и вовсе - строить игру заново.