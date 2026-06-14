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Поттер: «Паузы на водопой могут сбить ритм команды»

сегодня, 15:45

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о паузах на водопой во время матчей ЧМ-2026.

Мы видели эти перерывы всего в нескольких матчах, поэтому делать окончательные выводы пока рано. Но очевидно одно: они меняют привычный темп игры. Вместо двух таймов мы фактически получаем четыре четверти. Если команда поймала ритм и доминирует, такая пауза может его сбить. Жалоб с нашей стороны нет. Правила установлены, и наша задача — подстроиться. Исторически тайм длился 45 минут, и дробление игры может изменить сценарий матча. У этого решения есть плюсы и минусы, но мы понимаем, зачем это сделано, и постараемся извлечь из этого пользу.

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