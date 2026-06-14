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Данило: «Бразилия должна усвоить урок матча с Марокко»

сегодня, 15:52
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Бразилии Данило прокомментировал ничью в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Марокко (1:1).

Мы должны поблагодарить, что первый тайм закончился со счётом 1:1. Это послужит уроком для следующего матча, и урок должен быть усвоен быстро.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:24
Анчи не сможет спасти эту команду) пациент скорее мёртв, чем жив. На одном Рафе и Вини далеко не уедешь. Каземиро, Гимараеш и Пакета были просто ужасны и поэтому тренер их всех заменил) такими темпами Бразилия повторит достижения Италии.. они к этому очень близки
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:21, ред.
Урок в том что кошки могут оказаться львами?
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:20
Полностью согласен. Мне даже показалось, что Бразилия играла без ярко выраженного ЦФ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:18, ред.
Честно сказать, я был в лёгком шоке от игры бразилов)
Не футболисты, а какие то деревяшки, которые не могли толком мяч принять, все от них отскакивало, это был просто какой-то дикий ужас. Неужели у них такой дефицит кадров?)
А латерали, это вообще отдельная история..
Мы привыкли видеть там таких личностей, как Карлос, Кафу, Дани Алвес, Марсело, Майкон.. а сейчас? Ведь именно они и делали погоду в Бразилии со своими подключениями в атаку, ну уж на моей памяти точно) печальное зрелище
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:05
Посмотрим, усвоила ли Бразилия урок, когда ещё один серьёзный соперник в плей-офф попадётся.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:03
Бразильцы совсем расслабились, решили не напрягаясь разнести Африку. Не получилось
Capral
Capral
сегодня в 16:02
Мне, как раз, 1-й тайм от Бразилии понравился больше, не смотря на первые 7-10мин. Во всяком случае, если не брать два провала в центре поля, то в целом, игру команды можно назвать удовлетворительной. Но Бразилии повезло во 2-м тайме, что соперник взял мяч под контроль, перешел к позиционной осаде, что сразу лишило его возможности остро контр атаковать, как было в 1-м тайме... Настораживает другое: у Бразилии не просматривался рисунок игры. Да, классическая бразильская модель, с долгим владением мяча и с частой перепасовкой- всё это осталось. Но мне показалось, что вчерашняя игра Бразилии, во многом похожа на игру Реала под руководством Анчелотти в последний его сезон в Мадриде...
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