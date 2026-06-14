Данило: «Бразилия должна усвоить урок матча с Марокко»

Защитник сборной Бразилии Данило прокомментировал ничью в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Марокко (1:1).
Мы должны поблагодарить, что первый тайм закончился со счётом 1:1. Это послужит уроком для следующего матча, и урок должен быть усвоен быстро.
Не футболисты, а какие то деревяшки, которые не могли толком мяч принять, все от них отскакивало, это был просто какой-то дикий ужас. Неужели у них такой дефицит кадров?)
А латерали, это вообще отдельная история..
Мы привыкли видеть там таких личностей, как Карлос, Кафу, Дани Алвес, Марсело, Майкон.. а сейчас? Ведь именно они и делали погоду в Бразилии со своими подключениями в атаку, ну уж на моей памяти точно) печальное зрелище