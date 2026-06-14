Данило: «Бразилия должна усвоить урок матча с Марокко»

Защитник сборной Бразилии прокомментировал ничью в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Марокко (1:1).

Мы должны поблагодарить, что первый тайм закончился со счётом 1:1. Это послужит уроком для следующего матча, и урок должен быть усвоен быстро.