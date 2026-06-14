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Медведев похвалил Сантоса и Энрике за матч с Марокко

сегодня, 15:56
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил выступление игроков петербургского клуба Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко (1:1).

Оба игрока — и начавший в стартовом составе Дуглас Сантос, и заменивший на 62-й минуте Тьяго Луис Энрике — выглядели очень достойно и получили высокие оценки экспертов. Дугласу пришлось много потрудиться в борьбе с марокканским нападением, он заслужил место в тройке лучших бразильских игроков матча. Луис Энрике удачно вошел в игру и несколько раз продемонстрировал нестандартные острые действия. Поздравляем обоих с дебютом на чемпионате мира и желаем хорошей игры дальше.

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