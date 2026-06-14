Медведев похвалил Сантоса и Энрике за матч с Марокко

Председатель правления «Зенита» оценил выступление игроков петербургского клуба и за сборную Бразилии в матче ЧМ -2026 против Марокко (1:1).

Оба игрока — и начавший в стартовом составе Дуглас Сантос, и заменивший на 62-й минуте Тьяго Луис Энрике — выглядели очень достойно и получили высокие оценки экспертов. Дугласу пришлось много потрудиться в борьбе с марокканским нападением, он заслужил место в тройке лучших бразильских игроков матча. Луис Энрике удачно вошел в игру и несколько раз продемонстрировал нестандартные острые действия. Поздравляем обоих с дебютом на чемпионате мира и желаем хорошей игры дальше.