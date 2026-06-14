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Сборной Сенегала нужно будет убрать звёзды со своей формы

сегодня, 17:18
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб СенегалСенегал16.06.2026 в 22:00 Не начался

По информации источника, сборную Сенегала уведомили, что она не сможет иметь изображение звезды на форме в честь победы на Кубке африканских наций во время чемпионата мира.

«Львы Теранги» выиграли турнир в 2021 году и в 2026-м, но последняя победа была аннулирована Африканской конфедерацией футбола (CAF). Правила Международной федерации футбола (ФИФА) разрешают размещать звёзды на футболках команд-участниц ЧМ только тем, кто становился чемпионом мира (или имеет признанные эквивалентные титулы).

Первый матч Сенегала на ЧМ-2026 состоится 16 июня с Францией.

Ранее под такой же запрет попала форма команды Египта, у которой на футболках было семь звёзд.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:05
Качаютправила как хотят. Одни разборки да уведомления...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:51
то Кубка забрали, теперь еще и звезд лишают.
это обесценивает Кубок африканских наций как турнир, но никак не успех Сенегала))
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