Сборной Сенегала нужно будет убрать звёзды со своей формы

сегодня, 17:18

По информации источника, сборную Сенегала уведомили, что она не сможет иметь изображение звезды на форме в честь победы на Кубке африканских наций во время чемпионата мира.

«Львы Теранги» выиграли турнир в 2021 году и в 2026-м, но последняя победа была аннулирована Африканской конфедерацией футбола (CAF). Правила Международной федерации футбола ( ФИФА ) разрешают размещать звёзды на футболках команд-участниц ЧМ только тем, кто становился чемпионом мира (или имеет признанные эквивалентные титулы).

Первый матч Сенегала на ЧМ -2026 состоится 16 июня с Францией.

Ранее под такой же запрет попала форма команды Египта, у которой на футболках было семь звёзд.