Сборную Англии уведомили о необходимости укрыться из-за угрозы торнадо

сегодня, 17:35

По информации источника, сборная Англии получила указание укрыться в помещении после того, как на большей части территории Канзас-Сити было объявлено предупреждение о торнадо.

Всей делегации пришли автоматические предупреждающие сообщения на телефоны после 20:00 по местному времени в субботу от национальной метеорологической службы США , в которых говорилось о «предупреждении о сильной грозе» и о том, что следует «укрыться в прочном здании, подальше от окон», поскольку ожидались порывы ветра скоростью до 80 миль в час.

Первый матч на чемпионате мира национальная команда проведёт 17 июня с Хорватией.