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Сборную Англии уведомили о необходимости укрыться из-за угрозы торнадо

сегодня, 17:35

По информации источника, сборная Англии получила указание укрыться в помещении после того, как на большей части территории Канзас-Сити было объявлено предупреждение о торнадо.

Всей делегации пришли автоматические предупреждающие сообщения на телефоны после 20:00 по местному времени в субботу от национальной метеорологической службы США, в которых говорилось о «предупреждении о сильной грозе» и о том, что следует «укрыться в прочном здании, подальше от окон», поскольку ожидались порывы ветра скоростью до 80 миль в час.

Первый матч на чемпионате мира национальная команда проведёт 17 июня с Хорватией.

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Все комментарии
jp4mt394pg5y
jp4mt394pg5y
сегодня в 18:04
Пусть посмотрят Англичане что такое торнадо в живую....
Futurista
Futurista
сегодня в 17:47
))...
Гость
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