Четыре члена делегации Ирана выиграли апелляции по поводу виз

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По информации источника, четыре члена иранской делегации на чемпионате мира добились успеха в апелляциях против отказа в выдаче виз в США .

Речь идёт о сотруднике технического штаба команды, работающему аналитиком, и двум работникам международного отдела федерации. 11 же остальным не будет разрешено въехать в страну.

Первоначально отказ получили 15 членов, однако после прибытия в Мексику, куда был перенесён тренировочный лагерь национальной команды, 10 из них подали новые заявки.