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Четыре члена делегации Ирана выиграли апелляции по поводу виз

сегодня, 17:54

По информации источника, четыре члена иранской делегации на чемпионате мира добились успеха в апелляциях против отказа в выдаче виз в США.

Речь идёт о сотруднике технического штаба команды, работающему аналитиком, и двум работникам международного отдела федерации. 11 же остальным не будет разрешено въехать в страну.

Первоначально отказ получили 15 членов, однако после прибытия в Мексику, куда был перенесён тренировочный лагерь национальной команды, 10 из них подали новые заявки.

В число тех, кто получил отказ, входят президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж, один из вице-президентов организации, два администратора, отвечающие за повседневную работу, сотрудник по связям со СМИ и работник службы безопасности. Второй сотрудник по связям со СМИ решил не подавать повторную заявку на визу после первоначального отказа.

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