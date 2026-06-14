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Дуглас Сантос высказался о дебюте на чемпионате мира

сегодня, 18:40
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой дебютный матч на чемпионате мира.

Капитан российского клуба вышел в стартовом составе на игру первого тура ЧМ-2026 с Марокко (1:1) и отыграл поединок целиком. На своей странице в соцсетях футболист написал:

Я благодарен Богу за то, что позволил мне пережить этот момент — дебют на чемпионате мира. Мы продолжаем верить в свою цель и остаёмся сосредоточенными на предстоящих задачах. Мы сильны и никогда не сдаёмся. Вперёд, Бразилия!

Также в минувшем поединке принял участие ещё один представитель чемпионов России.

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Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Дугласа Сантоса
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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:42
Хорошо сыграл, дорожил мячом. Раз только на Вини в недодачу отдал. А так был надёжен
shlomo
shlomo
сегодня в 19:39
Дуглас выстоял, выиграв 7 из 9 единоборств, пошёл вперёд и отдал потенциально голевой пас, но нападающий "ножницами" не забил. Но что вы хотите, марокканцев зовут африканскими "бразильцами" и по рейтингу они соседи.... так что к Дугласу претензий лично у меня нет.... есть большие претензии к сборной Бразилии.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 19:04
Молодец. Сыграл очень надежно. Так держать!
Гость
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