Дуглас Сантос высказался о дебюте на чемпионате мира

сегодня, 18:40

Защитник сборной Бразилии и петербургского «Зенита» прокомментировал свой дебютный матч на чемпионате мира.

Капитан российского клуба вышел в стартовом составе на игру первого тура ЧМ -2026 с Марокко (1:1) и отыграл поединок целиком. На своей странице в соцсетях футболист написал:

Я благодарен Богу за то, что позволил мне пережить этот момент — дебют на чемпионате мира. Мы продолжаем верить в свою цель и остаёмся сосредоточенными на предстоящих задачах. Мы сильны и никогда не сдаёмся. Вперёд, Бразилия!

Также в минувшем поединке принял участие ещё один представитель чемпионов России.