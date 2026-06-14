Нойер сыграет в воротах Германии в поединке с Кюрасао

Ворота сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Кюрасао будет защищать Мануэль Нойер.
Игрок в последний раз выходил на поле 16 мая в поединке заключительного тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1). После этого он пропустил финал Кубка страны со «Штутгартом» (3:0), а также товарищеские поединки национальной команды перед ЧМ-2026 с Финляндией (4:0) и США (2:1).
Ну что.... этот матч ( в случае выхода его на поле.... мало ли что он может запросто на предматчевой тренировке травму получить) станет для Нойера 125-м в составе сборной Германии и пятым чемпионатом мира, что является недурным рекордным результатом....
Пи.Си. Ну так что, Карибский ром - это хорошо и немецкое пиво тоже...:)))