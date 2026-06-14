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Нойер сыграет в воротах Германии в поединке с Кюрасао

сегодня, 19:05
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасао20:00 Не начался

Ворота сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Кюрасао будет защищать Мануэль Нойер.

Игрок в последний раз выходил на поле 16 мая в поединке заключительного тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1). После этого он пропустил финал Кубка страны со «Штутгартом» (3:0), а также товарищеские поединки национальной команды перед ЧМ-2026 с Финляндией (4:0) и США (2:1).

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:32
Я думаю что он отстоит на ноль. Ноер не плохой вратарь когда он ловит кураж. Поставил на обе забьют нет.
p2n3gpeebp53
p2n3gpeebp53
сегодня в 19:29
Там кого угодно можно в ворота ставить, хоть нападающего.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:27, ред.
С детства за Кюрасао!....:))))

Ну что.... этот матч ( в случае выхода его на поле.... мало ли что он может запросто на предматчевой тренировке травму получить) станет для Нойера 125-м в составе сборной Германии и пятым чемпионатом мира, что является недурным рекордным результатом....

Пи.Си. Ну так что, Карибский ром - это хорошо и немецкое пиво тоже...:)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 19:26
Кюрасао...так вот ты какой, северный олень))). Даже интересно, что там дядька Дик намутил. Немцам лучше выиграть). А то придётся гражданство менять.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:20
Этот киперь мне никогда не нравился!..
Futurista
Futurista
сегодня в 19:15, ред.
Рискованно...от Кюрасао бабочку получить это будет позор)...до конца карьеры не отмоется...
particular
particular
сегодня в 19:13
Возможно, не откажет себе в удовольствии повыпиндыриваться с обводкой соперника и с другими своими фенечками...
Capral
Capral
сегодня в 19:11
Ну, фсё, теперь- точно победят!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:07
посмотрим что покажут дублеры голландцев)))
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