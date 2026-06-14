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Нагельсманн отметил опасность сборной Кюрасао

сегодня, 19:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасао20:00 Не начался

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед стартовым матчем чемпионата мира с Кюрасао провёл параллели с Кубком страны.

Они [Кюрасао] не являются фаворитами турнира, и это делает их опасными. Это как в Кубке Германии, где всегда есть истории о Давиде против Голиафа.

На пресс-конференции специалист поделился информацией о составе команды на предстоящую встречу. С первых минут игру начнёт вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который недавно боролся с травмой икроножной мышцы. Для него поединок станет 125-м за национальную команду, а ЧМ будет пятым в карьере.

Дебютирует на мундиале защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун. Также в стартовом составе выйдет нападающий Джамал Мусиала, хотя он ещё не полностью восстановился после серьёзной травмы. Нагельсманн объяснил это решение сочетанием доверия и необходимости:

Ему нужно игровое время, и он уже прогрессирует от тренировки к тренировке. Мы полностью ему доверяем и нуждаемся в нём, если хотим хорошо выступить на чемпионате мира.

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Futurista
Futurista
сегодня в 19:40
Норм соломы настелил))...
Гость
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