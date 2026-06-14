Стало известно, кто рассудит Англию и Хорватию

сегодня, 20:19

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила о судейских назначениях на четыре матча группового этапа чемпионата мира.

Главным арбитром игры между сборными Португалии и ДР Конго будет представитель Катара . Помогать ему будут его соотечественники Талеб Альмарри и Сауд Аль-Макалех. Резервный судья — Том Абонгиль. Резервный помощник — Захеле Сивела (оба из ЮАР ).

Поединок Англии и Хорватии рассудит француз . Ассистенты — Николя Данос и Бенджамин Пажес (оба — Франция). Резервный арбитр — Катя Гарсия. Резервный помощник — Сандра Рамирес (обе — Мексика).

Встречу Ганы и Панамы обслужит бригада из Швеции во главе с . Помощники — Махбод Беиги и Андреас Сёдерквист. Резервный судья — Халид Салех Аль-Тураис и Мохаммед Аль-Абакри (оба из Саудовской Аравии).

Узбекистан и Колумбию рассудит англичанин . Ассистентами выступят также представляющие Англию Гари Бесуик и Адам Нанн. Роль резервного арбитра выполнит Хуан Кальдерон. Резервный помощник — Хуан Мора (оба — Коста-Рика).