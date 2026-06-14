Нойер установил рекорд сборной Германии

Вратарь сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер побил рекорд национальной команды.
Он вышел на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Кюрасао в возрасте 40 лет и 79 дней. По этому показателю голкипер превзошёл Лотара Маттеуса, которому на момент игры с Португалией на групповом этапе Евро-2000 было 39 лет и 91 день.
Сегодняшний поединок стал для Нойера 125-м в составе сборной Германии. Также для него это пятый чемпионат мира, что является рекордным результатом. Столько же раз участие в мировых первенствах принимали Лионель Месси и Криштиану Роналду (но сборные Аргентины и Португалии ещё не начали ЧМ-2026), а также Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо, Рафаэль Маркес и Маттеус.