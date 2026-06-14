Нойер установил рекорд сборной Германии

сегодня, 20:47

Вратарь сборной Германии и «Баварии» побил рекорд национальной команды.

Он вышел на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Кюрасао в возрасте 40 лет и 79 дней. По этому показателю голкипер превзошёл Лотара Маттеуса, которому на момент игры с Португалией на групповом этапе Евро-2000 было 39 лет и 91 день.