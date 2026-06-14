Федерации 13 участников ЧМ сделали заявление после слов Чеферина

Футбольные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д’Ивуара выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокое разочарование в связи с комментариями президента Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) , утверждавшего, что расширенный формат чемпионата мира сделает матчи неинтересными.

Мы с уважением, но твёрдо отвергаем эти комментарии.

Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира.

Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира по футболу представляет собой историческое достижение и воплощение мечты, разделяемой поколениями.

Для таких стран, как ДР Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этого момента годами, а в некоторых случаях и десятилетиями.

Утверждение о том, что эти матчи каким-то образом менее важны, вызывает глубокое разочарование и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов, футбольных руководителей и болельщиков по всему миру.

За каждым выходом в финальную часть стоят годы работы и инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства.

Футбол не принадлежит избранной группе стран. Его сила заключается в универсальности. Чемпионат мира по футболу — величайшее футбольное соревнование в мире именно потому, что оно объединяет разные культуры, историю и футбольные пути.

Для многих стран участие в ЧМ — это не только спортивное достижение. Это момент, который вдохновляет целое поколение, ускоряет развитие футбола и создаёт воспоминания на всю жизнь.

Мы считаем, что каждая страна, прошедшая квалификацию, заслуживает уважения. Каждая команда заслужила своё место по праву. Каждый болельщик имеет право мечтать. Каждый матч имеет значение для миллионов людей по всему миру.

Поэтому мы отвергаем заявления президента УЕФА и подтверждаем нашу убеждённость в том, что развитие футбола должно продолжаться, создавая возможности, вдохновляя новые поколения и укрепляя подлинно глобальный характер нашей игры.

Каждая команда прошла отбор по праву.

Каждый матч имеет значение.