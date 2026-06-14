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Германия отправила семь мячей в ворота Кюрасао в матче ЧМ-2026

сегодня, 21:58
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоМатч завершен

Сборная Германии выиграла у команды Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (7:1).

На 6-й минуте счёт открыл Феликс Нмеча. Представители островного государства отыгрались на 21-й — мяч забил Ливано Комененсиа. На 38-й немцы вышли вперёд после гола Нико Шлоттербека. На 45+5-й Кай Хаверц реализовал пенальти. Также голами у немецкой сборной отличились Джамал Мусиала (47-я), Натаниэль Браун (68-я), Дениз Ундав (78-я), а на 88-й Хаверц сделал дубль.

В следующем туре Германия в рамках группы Е сыграет с Кот-д'Ивуаром 20 июня, а Кюрасао встретится с Эквадором в ночь на 21-е.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 22:46
Я бы не стал идеализировать сб.Германии. К примеру, можно сравнить победу Германии над Саудитами-8:0 или сегодня... Две разные победы, с разным уровнем игры и составами. Поэтому, сегодняшняя победа приятно только по счету, но, не на перспективу. А что будет, посмотрим. Этот состав Германии не чемпионский- это мнение не только моё, но и ведущих немецких экспертов. Но, даже с этим составом, и с этим тренером, возможно, Германия способна удивить.)))
y-ago
y-ago
сегодня в 22:44
Позволю себе немного порассуждать по поводу нынешнего чемпионата.
Многие ворчат, что на ЧМ стало слишком много команд. Мол, раньше отбор был жёстче, случайных участников меньше, а теперь появляются сборные, которые могут получить 1:7 от фаворита. Кстати, все помнят, что Бразилия на «Маракане» получила те же 1:7 от тех же немцев.
А мне нынешний формат скорее нравится.
Во-первых, футбол давно стал мировым видом спорта, и право сыграть на чемпионате мира должны получать не только представители футбольной аристократии. Для стран вроде Кюрасао, Кабо-Верде или Иордании участие в таком турнире — событие исторического масштаба.
Во-вторых, сильные команды тоже когда-то были новичками. Невозможно вырасти до высокого уровня, если тебя не допускают к большому столу.
Да и вообще, идея мирового первенства всегда была не в том, чтобы собрать два десятка лучших команд и заставить их бесконечно играть друг с другом. Скорее наоборот — дать возможность встретиться всем. Чем-то это напоминает древнегреческие игры, где представители разных полисов съезжались не потому, что были одинаково сильны, а потому, что принадлежали к одному миру и хотели соревноваться между собой.
Да, будут крупные счета. Да, некоторые команды заметно уступают грандам. Но чемпионат мира ценен не только качеством футбола. Он ценен разнообразием историй, культур, судеб и надежд.
И в этом смысле чем больше на нём разных стран, тем он ближе к своему названию — чемпионат мира.
Freche
Freche ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:42
Поржал наш Вашим комментом, ибо вместо Германии смотрел "кандидатов" В РПЛ! :))))
Однако в каждой шутке есть только доля шутки. По моему мнению, РПЛ неплохо бы расширить. Для повышение игрового тонуса футболистов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:39
Ну примерно равная игра была! За это люблю расширение Чм, да и всех остальных турниров.
Может и РПЛ расширить до 40 команд?)
Freche
Freche ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:38
Глубоко, глубоко Вы копаете по такому сопернику! Впрочем, все умеют играть в футбол и любая победа заслуживает уважения.
Кот-д-Ивуар и Эквадор сильно уступают по классу Германии, но настолько лёгкой прогулкой не должны стать. Если Вы правы, то, возможно, тренер видит те же недочёты, и сделает выводы. Будет крайне интересно посмотреть на следующий матч Германии с учётом Ваших комментариев! Вот его я точно предпочту посмотреть вместо баталий нашей Третьей лиги.
y-ago
y-ago
сегодня в 22:26
Поздравляю всех почитателей сборной Германии с уверенным стартом!
Не будучи поклонником немецкого футбола, хочу сказать, что сборная выглядела очень убедительно, и дело не только в счёте. После 1:1 мне на какое-то время показалось, что в датском королевстве не всё ладно. Ошибся.
Да, есть что улучшать. Немцы временами оставляли слишком много пространства при быстрых переходах соперника из обороны в атаку, не всегда безупречно действовали при стандартах у своих ворот и порой злоупотребляли индивидуальными решениями в завершающей стадии атак. Но всё это уже скорее детали. В целом - очень достойное начало турнира.
Для Кюрасао это, конечно, тяжёлый дебютный результат на таком уровне. Но сам факт забитого мяча в ворота одного из фаворитов уже событие, за которое можно зацепиться как за позитив.
Capral
Capral ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 22:25
Приветствую, Алексей!!!
Спасибо.))) Ну конечно, сегодняшний матч ни о чём, как и многие из тех, что еще предстоит увидеть, к сожалению. Дистанция действительно длинная и первые матчи не дают полного впечатления, но предсказуемые игры были видны заранее, что собственно мы и видим. Не секрет, что настоящие игры начнутся в ПО, а сейчас- обычная пристрелка, просмотр кадров... Но в любом случае, такое событие бывает не часто, поэтому, даже такие игры как сегодня, тоже, по своему вызывают интерес и дают определенную пищу для размышлений...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:20
Кюрасао случайный пассажир там. Ну так и думал мальчики для битья. Вот вам и расширение чм . Мне лично не нравится, много слабые сборные.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:19
Ну что жжж...до 38 минуты был равный футбол))...
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 22:18
Германия очень мощно сыграла подтвердив статус одного из фаворитов этого Чемпионата мира. В первом тайме Кюрасао еще более менее держались и даже гол забили но во втором посыпались. Посмотрим как они сыграют в следующем туре с Эквадором. Там у них будет больше шансов на положительный результат. А такие немцы могут разгромить кого угодно. Очень хорошая сборная у Нагельсманна.
Freche
Freche ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:18
Добрый вечер, Виктор!
По матчу ничего не скажу, но Ваши комментарии, как всегда, интересны!
А в целом, вот что я думаю. Дистанция турнира достаточно длинная, и в итоге победит тот, кто успеет найти свои ошибки в проходных матчах, сделать коррективы, а также распределит свои силы. Пока все увидели продолжение контрольно-подготовительных матчей сборной Германии. Тем не менее, с победой, Deutscland!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:12
"Какой экстрим, какой экстрим. Германия-Кюрасао 7-1." Не в рифму конечно, да ладно. Сборная Бразилии напряглась от счета знакомого. Ну а ежели серьезнее и без попыток шутить, то Дик Адвокат обещался удивить сборную Бундестим, и в первом тайме наверное частично получилось. Понятно, чо в итоге все встало на круги своя, но островитяне позитивное впечатление своей игрой оставили, особенно с учетом весовых категорий. Еще и исторический гол для своих болельщиков соорудили. В общем как-то так с моей колокольни.
Freche
Freche ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:08
А я вообще смотрел Чертаново - Енисей-2. И то интереснее!
Вообще не сомневаюсь, что немцы могли и пятнадцать забить. Забавно, конечно, но сомневаюсь, что такие матчи действительно нужны на Чемпионате мира.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 22:08
Ну, вот первая сенсация!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:08
Зато билетов сколько было продано на матч, и прав на трансляцию, так что всё в поряде
Capral
Capral
сегодня в 22:08
В Германии шутят: "Если немцы играют в комбинационный футбол- значит соперник очень плох"! Сегодня, именно так Германия и играла большую часть встречи. Но кроме всего, еще и физически немцы превзошли соперника. Голы на любой вкус- против очень слабой команды. Моментами, интересно смотрелась Курасао, неплохо открывались, контратаковали, но в целом, команда очень хрупкая и конечно не для ЧМ...

Проблемы Германии в центре поля и опорной зоне вскрыл единственный гол соперника, плюс, еще несколько выбеганий... Ну а говорить про оборону Курасао нет смысла, немцы творили, что хотели. Много пространства, много дыр и практически без сопротивления. Вот после такой игры и задаешься вопросом- зачем столько лишних команд? Германию с победой!
Nenash
Nenash
сегодня в 22:07
Хоть по счету, но кюрасавцы почувствовали себя бразильцами.. 😄
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:04, ред.
Зря Адвокат понтанулся перед игрой. Сидел бы тихо, мож немцы бы не так "зверствовали".

Писать по игре ничего не буду. Смысла нет, да и сама идея глупа. Почему глупа ? Все вопросы к Инфантино...
lazzioll
lazzioll ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 22:03
я смотрел)) немцы даже и не особо то и хотели столько. первые два может а потом так просто получалось. что было бы если бы они включились и поставили цель забить много - я хз.
particular
particular
сегодня в 22:02
Такие матчи не добавляют статус турниру... Желание ФИФА расширить состав участников за счёт географической экспансии становится следствие подобного дисбаланса... Кому-то это надо...
Немцы особо не напрягаясь взяли то, что положено... Аромат сенсации нынче отсутствовал напрочь...
Freche
Freche
сегодня в 22:02
Не смотрел. Хоть и не осуждаю. :)))
Нойер рекорд поставил. Кюрасо тоже, забив Нойеру. Немцы голов наколотили, сколько хотели. Что интересного я пропустил?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:01
А вообще, Бразилия может переодеваться , мы вас узнали 😁
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 21:59
Даешь 100 сборных на ЧМ!
Даешь еще реформы )))
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