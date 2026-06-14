Германия отправила семь мячей в ворота Кюрасао в матче ЧМ-2026

сегодня, 21:58

Сборная Германии выиграла у команды Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (7:1).

На 6-й минуте счёт открыл Феликс Нмеча. Представители островного государства отыгрались на 21-й — мяч забил Ливано Комененсиа. На 38-й немцы вышли вперёд после гола Нико Шлоттербека. На 45+5-й Кай Хаверц реализовал пенальти. Также голами у немецкой сборной отличились Джамал Мусиала (47-я), Натаниэль Браун (68-я), Дениз Ундав (78-я), а на 88-й Хаверц сделал дубль.

В следующем туре Германия в рамках группы Е сыграет с Кот-д'Ивуаром 20 июня, а Кюрасао встретится с Эквадором в ночь на 21-е.