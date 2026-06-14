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Нагельсманн: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол»

сегодня, 22:41
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу национальной команды над Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (7:1).

Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру после того, как они сравняли счёт. Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы видели, и мне любопытно посмотреть, как они выступят в группе в дальнейшем. Я очень доволен тем, что мы забили семь голов, и нашей игрой в целом. Победный старт всегда важен, и мы рады, что нам это удалось.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:49
Не ну так внаглую облизывать всех и вся, ужас вообще, противно читать, культ хорошей хорошести в этом мире уже до абсурда дошёл, внатуре бы ещё сказал что было сложно как с Бразилией когда то
Гость
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