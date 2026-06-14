Нагельсманн: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу национальной команды над Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (7:1).

Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру после того, как они сравняли счёт. Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы видели, и мне любопытно посмотреть, как они выступят в группе в дальнейшем. Я очень доволен тем, что мы забили семь голов, и нашей игрой в целом. Победный старт всегда важен, и мы рады, что нам это удалось.