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Адвокат: «Слишком легко пропустили несколько голов»

вчера, 23:59
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоМатч завершен

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал крупное поражение команды от Германии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира (1:7).

Германия была действительно слишком сильна. Я не думаю, что мои игроки ожидали такого результата. Но это случилось. Германия была очень хороша, и мы сами тоже слишком легко пропустили несколько голов.

Я не боюсь, что сейчас что-то изменится в команде. Ребята просто не такие. Они будут бороться за победу снова с Эквадором, а затем и против Кот-д'Ивуара. Они уже это сделали, заметьте, но Германия оказалась слишком сильна.

Перед началом игры специалист не смог сдержать эмоций:

Перед матчем мне было тяжело. Да, слёзы текли. Люди были так счастливы и полны энтузиазма, наконец-то по-настоящему ощутив себя частью чемпионата мира. Наверное, дело в моём возрасте, но национальный гимн вызывает у меня сильные эмоции. После матча я не должен был долго стоять на поле. Все эти счастливые люди – это что-то невероятное. Даже после поражения со счётом 1:7 они горды и счастливы, это действительно особенное чувство. По крайней мере, я никогда раньше такого не испытывал.

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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:12, ред.
Правильные слова - мы оказались слишком слабы.
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