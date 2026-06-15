Самолёт сборной Уругвая не имеет разрешения на въезд в США

По информации источника, у сборной Уругвая возникли проблемы перед стартовым матчем чемпионата мира с Саудовской Аравией.
Самолёт, который должен был доставить национальную команду в США, не имеет необходимых разрешений на въезд в страну и, следовательно, не сможет вылететь из Плайя-дель-Кармен в Майами, где 15 июня должна состояться игра.
По последним данным от журналиста Гастона Муиньоса, в 17:30 (по времени Майами) должен был вылететь ещё один самолёт с уругвайской делегацией, его прибытие в место назначения ожидается в 18:45 — именно на это время было запланировано начало пресс-конференции с участием главного тренера Марсело Бьелсы. ФИФА сообщила, что пресс-конференция главных тренеров состоится в период с 20:00 до 20:30.