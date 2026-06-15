Самолёт сборной Уругвая не имеет разрешения на въезд в США

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По информации источника, у сборной Уругвая возникли проблемы перед стартовым матчем чемпионата мира с Саудовской Аравией.

Самолёт, который должен был доставить национальную команду в США , не имеет необходимых разрешений на въезд в страну и, следовательно, не сможет вылететь из Плайя-дель-Кармен в Майами, где 15 июня должна состояться игра.