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Самолёт сборной Уругвая не имеет разрешения на въезд в США

сегодня, 00:28
Саудовская АравияЛоготип футбольный клуб Саудовская Аравия-:-Логотип футбольный клуб УругвайУругвайЗавтра в 01:00 Не начался

По информации источника, у сборной Уругвая возникли проблемы перед стартовым матчем чемпионата мира с Саудовской Аравией.

Самолёт, который должен был доставить национальную команду в США, не имеет необходимых разрешений на въезд в страну и, следовательно, не сможет вылететь из Плайя-дель-Кармен в Майами, где 15 июня должна состояться игра.

По последним данным от журналиста Гастона Муиньоса, в 17:30 (по времени Майами) должен был вылететь ещё один самолёт с уругвайской делегацией, его прибытие в место назначения ожидается в 18:45 — именно на это время было запланировано начало пресс-конференции с участием главного тренера Марсело Бьелсы. ФИФА сообщила, что пресс-конференция главных тренеров состоится в период с 20:00 до 20:30.

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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:28, ред.
Хорошо что самолёты влетают, а не въезжают, а то бы были проблемы
Гость
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