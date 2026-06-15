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Нидерланды сыграли вничью с Японией

сегодня, 00:55
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (2:2).

Счёт открыл Вирджил ван Дейк на 51-й минуте. Японцы отыгрались на 57-й — мяч забил Кейто Накамура. На 64-й «оранжевые» вышли вперёд усилиями Крисенсио Саммервиля. На 89-й Даити Камада восстановил равенство на табло.

В следующем туре в рамках группы F Нидерланды сыграют со Швецией 20 июня, а Япония 21-го числа встретится с Тунисом.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:34
Объективно заслуженная ничья : более классные, но пижонистые голландцы и дисциплинированные работяги японцы
ABir
ABir
сегодня в 01:32
Азиаты просто творят чудеса.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:21
Япония забивает Нидерландам головой ?! Из под Ван Дейка?! Не может быть...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:16
При счёте 2-1 не покидало ощущение, что японцы сравняют счёт. Как таковой паники с их стороны не было. Они приехали, чтобы получить ничью и получили.
Capral
Capral
сегодня в 01:09, ред.
Из всех увиденных мною матчей на этом первенстве, пожалуй- этот лучший. Разные стили, разные футбольные направления сошлись в игре. Техничные, юркие японцы- против флегматичного позиционного футбола Нидерландов. По всему было видно, что голландцы не всегда успевают за быстрыми перемещениями соперника. Много свободного пространства в опорной зоне, да и в штрафной Голландии. Своими быстрыми переходами, японцы путали соперника и часто ставили в тупик оборону голландцев.

Япония хороша, как в позиционной атаке, так и в контр атакующей игре. Большего сегодня я ждал от Кубо, вспоминая, как, он, играя за Р/С умеет рвать фланги соперника, но сегодня он был незаметен... Второй гол Нидерландов- почти копия гола Тюрама на ЧМ-1998 в ворота Хорватии. В контр атакующей игре Голландия слаба. Тяжеловесные голландцы медленно переходят центр поля, позволяя быстрому сопернику возвращаться в оборону, чего не скажешь о японцах- стремительно и остро выбегающих на встречном курсе...

Вобщем, ничья по игре. Конечно, можно упрекнуть Кумана в откровенном желании удержать победный счет, но, видимо, гены, в прошлом защитника сказались. Японцы очень понравились своей техникой и быстротой, а также умением быстро перестраиваться по ходу игры. К Нидерландам вопросов больше, по их однообразной манере игры.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:08
В первом тайме был ватокат. Но второй тайм хороший. Бодрый. Японцы молодцы. Дважды смогли отыграться. Хотя голландцы им упростили задачу сев в оборону. За что ожидаемо поплатились. Нельзя так играть.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:07
Матч получился яркий и, честно говоря, один из самых зрелищных, что я видел на этом ЧМ. Я говорю прежде всего о втором тайме. Постоянные качели, четыре гола, игра на встречных курсах — всё было для футбольного удовольствия.
Голландцы выглядели мощно отрезками, особенно после гола ван Дейка и в период, когда Саммервиль вывел их вперёд. Но ощущение, что команда сама отдала инициативу в концовке, никуда не делось.
И здесь вопросы к Куману. Что это за замены такие? Он фактически позволил Японии перехватить темп. Команда села слишком глубоко и начала просто отбиваться, за что и поплатилась на 89-й.
В итоге — шикарный матч для зрителя, но два потерянных очка для Нидерландов и очередные вопросы к тренерским решениям Кумана.
AlanW 1
AlanW 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:07
Ну хоть с Земли,а не с Марса.
sihafazatron
sihafazatron ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:05
Американский Японегр!)
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:03
Отец из Ганы, мать японка, сам родился в США, играет в Италии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:02, ред.
Хорошо что не пошёл спать после перерыва.
1-й тайм - пародия на ЧМ и на сам футбол, а тайм второй - его противоположность, где японцы в красивой голевой перестрелке наказали за пассив голландцев, которые после 70-й минуты стали играть на удержание счета...

Классный второй тайм и хорошая, добротная Япония, которая способна вынести мозг любой сборной.
azkan
azkan
сегодня в 01:02
Совершенно разные таймы нам представили сборные!
В первом многие могли уснуть, а во тором огненную игру!
Молодцы японцы, два раза догнали оранжево радиоактивных))
В конце все таки добились своего. Видно было, что они согласны на ничью.
От сб Нидерландии не ждал многого. Товприщесткий матч на кануне чемпионата, показал, что они еще должны набирать форму. Может по ходу чемпионата. Не знаю.
А вот японцы почти оправдали мои надежды. Волевой второй гол забили в конце. Да еще головой. Молодцы!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:01
Боевая ничья.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:00
Вратарь Японии забавно конечно выглядит)))
Un_De
Un_De
сегодня в 01:00, ред.
Знатное рубилово получилось
Нагатомо еще в сборной, офигееть. Круто, если дадут сыграть
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:59
первый тайм - голландский. второй - японский. азиаты молодцы - к каждому турниру подходят на пике сил. всегда играют самоотверженно и до конца на всех чемпах где я их видел. голландцы если будут добавлять от матча к матчу каков и есть план у всех топовых сборных должны проходит до 1/4 особо не задумываясь.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:59
Отличный матч, пока один из лучших на этом ЧМ.
Болел за япошек, красавцы парни!
Как правильно сказал комментатор, нельзя бросать играть на 75-й минуте.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Бодрый второй тайм, хорошие голы!)))) рано голландцы в автобус сели, за что и получили. За япошек рад
Гость
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