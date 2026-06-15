Нидерланды сыграли вничью с Японией

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (2:2).
Счёт открыл Вирджил ван Дейк на 51-й минуте. Японцы отыгрались на 57-й — мяч забил Кейто Накамура. На 64-й «оранжевые» вышли вперёд усилиями Крисенсио Саммервиля. На 89-й Даити Камада восстановил равенство на табло.
В следующем туре в рамках группы F Нидерланды сыграют со Швецией 20 июня, а Япония 21-го числа встретится с Тунисом.
В первом многие могли уснуть, а во тором огненную игру!
Молодцы японцы, два раза догнали оранжево радиоактивных))
В конце все таки добились своего. Видно было, что они согласны на ничью.
От сб Нидерландии не ждал многого. Товприщесткий матч на кануне чемпионата, показал, что они еще должны набирать форму. Может по ходу чемпионата. Не знаю.
А вот японцы почти оправдали мои надежды. Волевой второй гол забили в конце. Да еще головой. Молодцы!
Голландцы выглядели мощно отрезками, особенно после гола ван Дейка и в период, когда Саммервиль вывел их вперёд. Но ощущение, что команда сама отдала инициативу в концовке, никуда не делось.
И здесь вопросы к Куману. Что это за замены такие? Он фактически позволил Японии перехватить темп. Команда села слишком глубоко и начала просто отбиваться, за что и поплатилась на 89-й.
В итоге — шикарный матч для зрителя, но два потерянных очка для Нидерландов и очередные вопросы к тренерским решениям Кумана.
Япония хороша, как в позиционной атаке, так и в контр атакующей игре. Большего сегодня я ждал от Кубо, вспоминая, как, он, играя за Р/С умеет рвать фланги соперника, но сегодня он был незаметен... Второй гол Нидерландов- почти копия гола Тюрама на ЧМ-1998 в ворота Хорватии. В контр атакующей игре Голландия слаба. Тяжеловесные голландцы медленно переходят центр поля, позволяя быстрому сопернику возвращаться в оборону, чего не скажешь о японцах- стремительно и остро выбегающих на встречном курсе...
Вобщем, ничья по игре. Конечно, можно упрекнуть Кумана в откровенном желании удержать победный счет, но, видимо, гены, в прошлом защитника сказались. Японцы очень понравились своей техникой и быстротой, а также умением быстро перестраиваться по ходу игры. К Нидерландам вопросов больше, по их однообразной манере игры.