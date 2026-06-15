Нидерланды сыграли вничью с Японией

сегодня, 00:55

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (2:2).

Счёт открыл Вирджил ван Дейк на 51-й минуте. Японцы отыгрались на 57-й — мяч забил Кейто Накамура. На 64-й «оранжевые» вышли вперёд усилиями Крисенсио Саммервиля. На 89-й Даити Камада восстановил равенство на табло.

В следующем туре в рамках группы F Нидерланды сыграют со Швецией 20 июня, а Япония 21-го числа встретится с Тунисом.