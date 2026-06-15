Швеция крупно обыграла Тунис в матче ЧМ-2026

сегодня, 08:46

Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (5:1).

На 7-й минуте шведы открыли счёт — автором гола стал Ясин Айяри. На 30-й Александер Исак удвоил преимущество команды. Омар Рекик на 43-й отыграл один из мячей. На 59-й Виктор Дьёкереш забил третий гол в ворота Туниса. Более крупным счёт сделал Маттиас Сванберг на 84-й, а на 90+6-й Айяри оформил дубль.

Во втором туре Швеция в рамках группы F сыграет с Нидерландами 20 июня, а Тунис 21-го числа — с Японией.