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Швеция крупно обыграла Тунис в матче ЧМ-2026

сегодня, 08:46
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция5 : 1Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (5:1).

На 7-й минуте шведы открыли счёт — автором гола стал Ясин Айяри. На 30-й Александер Исак удвоил преимущество команды. Омар Рекик на 43-й отыграл один из мячей. На 59-й Виктор Дьёкереш забил третий гол в ворота Туниса. Более крупным счёт сделал Маттиас Сванберг на 84-й, а на 90+6-й Айяри оформил дубль.

Во втором туре Швеция в рамках группы F сыграет с Нидерландами 20 июня, а Тунис 21-го числа — с Японией.

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Все комментарии
6kpgatxqxbf3
6kpgatxqxbf3
сегодня в 09:32
Тунис не готов к чемпионату.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:29
Ожидаемо? Ожидаемо. Магия Поттера в действии....
hhd8jnhggzub
hhd8jnhggzub
сегодня в 08:51
Теперь бы с Нидерландами ничейку сгонять...
sihafazatron
sihafazatron ответ vetf625dgytb (раскрыть)
сегодня в 08:50
В следующем туре и узнаем))
vetf625dgytb
vetf625dgytb
сегодня в 08:49
Толи шведы хороши, толи Тунис очень плох.
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