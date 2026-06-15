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Угальде был предложен «Севилье» и «Бетису»

сегодня, 11:04

Представители нападающего «Спартака» Манфреда Угальде предложили услуги футболиста «Севилье» и «Бетису».

Руководства испанских клубов пока не приняло конкретных решений по возможному трансферу форварда.

По данным источника, большинство европейских команд откладывают трансферную активность до завершения чемпионата мира 2026 года для оценки альтернативных вариантов усиления.

Сам игрок намерен покинуть РПЛ с целью перехода в один из ведущих европейских чемпионатов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:25
Угальде бы на ЧМ. В нашем чемпионате он зажат и атмосфера турнира и каждого матча ужасная. Провокации, десятки фолов на нём, судейская предвзятость.
А на ЧМ раскрываются игроки, у них появляются крылья. Примеров уже достаточно видели на днях. На ЧМ дают играть.
Даже топовые европейцы дают играть атаке андердогов. А у нас запинают, засвистят и будут душить персонально и плотно, пока не заменят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15
Он и в Спартаке то в последнее время не блещет, а в топ чемпионате тем более завянет...
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