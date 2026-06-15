Угальде был предложен «Севилье» и «Бетису»

сегодня, 11:04

Представители нападающего «Спартака» предложили услуги футболиста «Севилье» и «Бетису».

Руководства испанских клубов пока не приняло конкретных решений по возможному трансферу форварда.

По данным источника, большинство европейских команд откладывают трансферную активность до завершения чемпионата мира 2026 года для оценки альтернативных вариантов усиления.