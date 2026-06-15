В «Балтике» назвали клубы РПЛ, которые хотели подписать Андраде

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян раскрыл подробности борьбы российских клубов за подписание защитника , который ранее перешел в «Зенит».

«Локомотив» был готов к покупке. Но агент обозначил, что интереснее им «Зенит». До того Кевина хотел много кто — «Спартак», думаю, присматривался. Когда мы вылетели, уже получили несколько предложений из РПЛ . Нам они были неинтересны, поэтому мы убедили Кевина остаться и вернуться вместе с нами. Не каждый бы на такое согласился. Так что у меня просто язык не поворачивается говорить о Кевине что-то плохое. ЦСКА вел несколько защитников. Приоритетным вариантом Кевин, очевидно, не был. Мы обсуждали цифры, но в ЦСКА предпочли Рейса.