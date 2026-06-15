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«Бавария» согласовала трансфер Сайбари из ПСВ

сегодня, 12:36

«Бавария» согласовала трансфер полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари за 55 миллионов евро.

По данным источника, указанная сумма уже включает в себя бонусные выплаты. На текущий момент сторонам осталось уладить финальные детали личного контракта футболиста.

Для завершения трансфера Сайбари пройдет медосмотр в США, где он сейчас находится со сборной Марокко.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:35
как раз подходящий игрок мюнхенской машины.
выносливый, сильный и отличное понимание футбола.
будет забавно, когда через год два Реал или ПСЖ предложат за Сайдари от 150 млн.... как за Олисе ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:32
Сайбари понравился в матче с Бразилии.
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