«Бавария» согласовала трансфер Сайбари из ПСВ

«Бавария» согласовала трансфер полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари за 55 миллионов евро.
По данным источника, указанная сумма уже включает в себя бонусные выплаты. На текущий момент сторонам осталось уладить финальные детали личного контракта футболиста.
Для завершения трансфера Сайбари пройдет медосмотр в США, где он сейчас находится со сборной Марокко.
выносливый, сильный и отличное понимание футбола.
будет забавно, когда через год два Реал или ПСЖ предложат за Сайдари от 150 млн.... как за Олисе ))