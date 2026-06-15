«Бавария» согласовала трансфер Сайбари из ПСВ

сегодня, 12:36

«Бавария» согласовала трансфер полузащитника ПСВ за 55 миллионов евро.

По данным источника, указанная сумма уже включает в себя бонусные выплаты. На текущий момент сторонам осталось уладить финальные детали личного контракта футболиста.