Клопп публично извинился перед Нагельсманном

сегодня, 12:55

Экс-тренер «Ливерпуля» принес публичные извинения рулевому сборной Германии в прямом эфире. Ранее немецкий специалист заявил о том, что его соотечественник «всё еще подбирает» состав национальной команды на ЧМ -2026.

После разгромной победы немцев над Кюрасао (7:1) Клопп лично обратился к коллеге: