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Клопп публично извинился перед Нагельсманном

сегодня, 12:55
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоМатч завершен

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принес публичные извинения рулевому сборной Германии Юлиану Нагельсманну в прямом эфире. Ранее немецкий специалист заявил о том, что его соотечественник «всё еще подбирает» состав национальной команды на ЧМ-2026.

После разгромной победы немцев над Кюрасао (7:1) Клопп лично обратился к коллеге:

Есть еще кое-что, что я должен сказать, нам еще нужно найти для этого время. Мы — пусть и неофициально — тоже часть этой команды, мы полностью на вашей стороне. Я уже нашел самое ненавистное выражение года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу. Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы поддержим любое ваше решение. И с нашей стороны не будет сделано ничего, что могло бы нарушить рабочий процесс.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:42
Следить за языком нужно, тем более на публике. Хорошо хоть ума хватило извиниться...
KAY_717
KAY_717
сегодня в 13:19
Жестко ))))))
Capral
Capral
сегодня в 13:07, ред.
Об этом я ещё вчера писал и ссылку давал.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:07
Юргену - Респект!
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