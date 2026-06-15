Клопп публично извинился перед Нагельсманном

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принес публичные извинения рулевому сборной Германии Юлиану Нагельсманну в прямом эфире. Ранее немецкий специалист заявил о том, что его соотечественник «всё еще подбирает» состав национальной команды на ЧМ-2026.
После разгромной победы немцев над Кюрасао (7:1) Клопп лично обратился к коллеге:
Есть еще кое-что, что я должен сказать, нам еще нужно найти для этого время. Мы — пусть и неофициально — тоже часть этой команды, мы полностью на вашей стороне. Я уже нашел самое ненавистное выражение года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу. Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы поддержим любое ваше решение. И с нашей стороны не будет сделано ничего, что могло бы нарушить рабочий процесс.