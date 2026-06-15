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Арбитра VAR на ЧМ-2026 подозревают в демонстрации запрещённого жеста

сегодня, 14:13
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоМатч завершен

По данным источника, австралийский арбитр Шон Эванс, выполнявший обязанности видеоассистента рефери (VAR) на матче первого тура группового этапа между сборными Германии и Кюрасао (7:1), обвиняется в демонстрации запрещенного жеста, который ассоциируется с ультраправыми движениями.

Инцидент произошел в момент, когда официальная телевизионная трансляция переключилась на комнату видеоповторов. Арбитр показал жест, внешне совпадающий со знаком «ОК».

В последние годы данный символ, помимо своего традиционного значения, классифицируется правозащитными организациями как знак «White Power» (движение признано в России террористическим, его деятельность запрещена).

В пресс-службе ФИФА подтвердили, что организация ознакомлена с видеозаписью эпизода, однако от дальнейших комментариев отказались.

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