Арбитра VAR на ЧМ-2026 подозревают в демонстрации запрещённого жеста

По данным источника, австралийский арбитр Шон Эванс, выполнявший обязанности видеоассистента рефери (VAR) на матче первого тура группового этапа между сборными Германии и Кюрасао (7:1), обвиняется в демонстрации запрещенного жеста, который ассоциируется с ультраправыми движениями.
Инцидент произошел в момент, когда официальная телевизионная трансляция переключилась на комнату видеоповторов. Арбитр показал жест, внешне совпадающий со знаком «ОК».
В последние годы данный символ, помимо своего традиционного значения, классифицируется правозащитными организациями как знак «White Power» (движение признано в России террористическим, его деятельность запрещена).
В пресс-службе ФИФА подтвердили, что организация ознакомлена с видеозаписью эпизода, однако от дальнейших комментариев отказались.