Форвард «Эльче» Мир приговорён к 8,5 годам тюрьмы

сегодня, 15:48

Суд Валенсии приговорил 28-летнего нападающего «Эльче» к восьми с половиной годам тюрьмы за сексуальное насилие. Второй обвиняемый, тоже футболист, получил 2,5 года лишения свободы и штраф.

Мир обязан выплатить пострадавшей 64 000 евро компенсации (14 000 евро за вред здоровью и 50 000 евро за моральный ущерб), а второй фигурант — 6 280 евро второй жертве.

Также в отношении Мира установлен десятилетний запрет приближаться к потерпевшей ближе чем на 500 метров.

Дело завели в сентябре 2024 года, когда футболистов задержали по заявлению двух девушек. Преступление произошло на частной вечеринке в доме Мира после знакомства в ночном клубе.