Ван Дейк раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

Капитан сборной Нидерландов выразил недовольство регулярными перерывами на водопой в матчах чемпионата мира 2026 года.

На мой взгляд, вся эта ситуация с паузами на водопой выглядит очень интересно. Я смотрел почти все матчи чемпионата мира. И меня, честно говоря, задевает, когда матч прерывают ради такой вот «коммерческой» паузы. Уверен, обычным зрителям у экранов телевизоров это тоже не доставляет никакого удовольствия. Когда на поле запредельная жара — без проблем, такие перерывы нужны. Но нельзя делать их автоматически, к каждой игре нужен индивидуальный подход. Впрочем, думаю, добавить к этому мне больше нечего.