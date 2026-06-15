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Ван Дейк раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

сегодня, 16:31

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк выразил недовольство регулярными перерывами на водопой в матчах чемпионата мира 2026 года.

На мой взгляд, вся эта ситуация с паузами на водопой выглядит очень интересно. Я смотрел почти все матчи чемпионата мира. И меня, честно говоря, задевает, когда матч прерывают ради такой вот «коммерческой» паузы. Уверен, обычным зрителям у экранов телевизоров это тоже не доставляет никакого удовольствия. Когда на поле запредельная жара — без проблем, такие перерывы нужны. Но нельзя делать их автоматически, к каждой игре нужен индивидуальный подход. Впрочем, думаю, добавить к этому мне больше нечего.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:10
Я ещё не матча не видел и горжусь этим достижением. А почему коммерческие паузы? В них что рекламу крутят какую то?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:05
Он ах4енным тренером станет в будущем!
Capral
Capral
сегодня в 16:41
Сейчас многие критикуют эти паузы. В Германии каждый второй эксперт в недоумении. Но, думаю, если бы вчера Нидерланды победили, ван Дейк не подымал бы эту тему...
Гость
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