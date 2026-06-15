Чехию и ЮАР рассудит женщина

Встреча состоится 18 июня. Ассистентами Пенсо будут ее соотечественницы Брук Майо и Кэтрин Несбитт .

Американский арбитр Тори Пенсо назначена главным судьей матча группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Чехии и ЮАР . Об этом сообщила пресс-служба ФИФА .

39-летняя Пенсо обслуживает матчи MLS с 2020 года, а также регулярно работает на международных встречах национальных сборных.

Назначение на игру чемпионата мира позволит ей войти в историю как второй женщине, работавшей главным арбитром на матче мужского мундиаля. Первой такого достижения добилась француженка Стефани Фраппар, которая судила встречу Германии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре.