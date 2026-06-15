Испания и Кабо-Верде сыграли вничью

В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде. Игра завершилась со счетом 0:0.
Во 2-м туре Испания сыграет против Саудовской Аравии, Кабо-Верде — против Уругвая.
|Испания0 : 0Кабо-Верде
|Завершен
В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде. Игра завершилась со счетом 0:0.
Во 2-м туре Испания сыграет против Саудовской Аравии, Кабо-Верде — против Уругвая.
Очень симпатичная и дружная команда- чисто тренерская!!! Какая грамотная игра в обороне, какая подстраховка- ошибается один, его тут же страхует партнер!!! Стелятся в подкатах, отлично играют на подборах!!! Команда выстроенная идеально!!! Во 2-м тайме, учтя позиционные ошибки 1.го тайма, К/В отодвинул игру от своих ворот, что сразу лишило Испанию игрового маневра, но дало плацдарм для контр атак К/В...
Довольно примитивно играла Испания. Много мельчила с пасом в штрафной соперника, пыталась диагональю растянуть соперника, но и тут провал... Частые забросы на Кукурелью были легко читаемые, а выход мальца- только усилил и без того индивидуализм Испании. Ну и конечно кипер К/В, блестяще отыгравший всю игру!!! Невероятно грамотная игра К/В!!!
В атаке у К/В шансов не было- мастерства не хватает, да и похоже было, главное для команды- удержать ничью. Вобщем, не знаю, как команда сыграет дальше, но сегодня был просто МАСТЕР-КЛАСС от К/В, как надо играть в обороне, как читать соперника!!! Конечно, Испания своим очевидным футболом помогла сопернику, но даже такой футбол от чемпионов Европы- тоже надо было уметь сдержать!!!!!!!