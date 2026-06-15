Испания и Кабо-Верде сыграли вничью

сегодня, 20:56

В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде. Игра завершилась со счетом 0:0.

Во 2-м туре Испания сыграет против Саудовской Аравии, Кабо-Верде — против Уругвая.