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Испания и Кабо-Верде сыграли вничью

сегодня, 20:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗавершен

В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде. Игра завершилась со счетом 0:0.

Во 2-м туре Испания сыграет против Саудовской Аравии, Кабо-Верде — против Уругвая.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 21:50
Ну, будем честны, и скажем, что далеко не все, из 48 играют, так, как К/В...)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 21:50
Давайте не будем сравнивать два этих турнира. Для меня это просто не равных турнира.
Да, в клубе он был селен в свое время. Поэтому я и написал, что отношусь к нему уважительно. Но в сборной он просто попал в нужное течение,
P.S.: снова лишь мое мнение.
Freche
Freche
сегодня в 21:47
За то, блин, представляю, какой сегодня праздник в Кабо-Верде! Хотел бы я сейчас там оказаться и отпраздновать это достижение с замечательными жителями этой страны!
Всё, нафиг, беру билет и вылетаю туда! Только надо бы погуглить, где же она находится! :))))))))))) Я приношу извинения, коллеги, за свой географический кретинизм!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:46
Кто там был против формата ЧМ в 48 команд?)))
Nenash
Nenash ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 21:46
ЛЧ он выигрывал дважды с Реалом.. И никакие каталонцы Пепа там не играли.. ☝️
Nenash
Nenash ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 21:44
Не смеши меня.. Всё перечисленные, кроме Касильяса, играли за Барсу.. А он дважды брал ЛЧ с Реалом.. 🤷😄
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 21:44
Все эти ничьи т.н. фаворитов с т.н. середняками и аутсайдерами, не спроста.
Второй тур, думаю, должен внести ясность: поддавались, недооценивали, выпендривались или случайность.))
Futurista
Futurista
сегодня в 21:42, ред.
Х.Гвардиола: Это был идеальный матч. Выдающийся! Люди жалуются, что не было голов, но вы посмотрите на структуру! 94% владения мячом, идеальный треугольник в центре поля, защитники сделали 800 передач друг другу. Зачем бить по воротам и рисковать потерей мяча? Счёт 0:0 гарантирует, что вы не проиграли. Я получил эстетическое наслаждение...)))...
shlomo
shlomo
сегодня в 21:41
ЧТО ЭТО БЫЛО?! ГЕРОИЧЕСКИЙ КАБО-ВЕРДЕ ... у испанцев – много ударов. Но Возинья разобрался со всеми.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 21:41
Ну, я тут спорить не буду, но есть одно НО: он добился всех высот благодаря костяку, который создал Пеп. Возможно, совпадение, а возможно и нет.
Там были ХавИньеста - одна из лучших связок в полузащите в истории футбола, если не лучшая. Также нельзя забывать, что в финале ЧМ играли 8 игроков Барселоны. Я не пытаюсь доказать величие каталонцев, а хочу донести, что там выигрывал все таки не дель Боске, а другой тренер.
P.S.: мое мнение. К Висенте очень уважительно отношусь.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:41
Даешь Финал - Кабо Верде -Австралия!!!))
Freche
Freche ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:38
Добрый вечер, Виктор! А я тоже не знал, к своему стыду! :))))) И только один мой хороший друг - знаток географии подсказал! :))))
Grizly88
Grizly88 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 21:38
Дель Боске повезло что у него в составе были Касильяс , Пуйоль, Пике, Хави, Иньеста, Торрес, Вилья. Шас Другие времена.
Bombon
Bombon ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:38
Пеле один из немногих. Плюс во времена Пеле футбол был больше футболом, чем бизнесом. Тогда клубы не вмешивались и не диктовали сборным какой игрок и сколько должен играть. А сейчас, как только сверкнул молодой талант в дело вмешиваются клубы, семьи, агенты, рекламные компании, спонсоры и другие. Плюс сами игроки хотят играть как можно дольше и заработать как можно больше. Никто не будет рвать 63. Ямаль мог и не ехать на ЧМ. У него еще их может быть немало. Но кого было взять хотя бы близкого по уровню. Хотел бы услышать хоть одного испанского правого вингера, кого можно было взять вместо Ямаля.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:38
Наверно коэфициент на победу Кабо Верде был 100))
Capral
Capral ответ nhsfntz4fckt (раскрыть)
сегодня в 21:37
Дай БОГ!!!!!!!)))))))
nhsfntz4fckt
nhsfntz4fckt
сегодня в 21:35
Кабо Верде выйдет в финал!
Grizly88
Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:34
Ну хоть Аргентинцы бежали вперед против Саудовской Аравии. А Испанцы просто катали мяч туда сюда.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 21:33
Проблема больше в том, что впереди довольно крепкая сборная Саудовской Аравии и весьма сильная сборная Уругвая, то есть там ещё надо победить, как бы вообще не случилось так, что после трёх матчей будут без единой победы, но всё-таки саудитов должны побеждать, вроде как, хотя после таких удручающих матчей в даже записных фаворитов верится с трудом. Для Уругвая эта ничья испанцев точно замечательная новость.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 21:32
С одной стороны согласен, а с другой… Раньше футбол жестче: сейчас дают красные за то, за что раньше максимум отделывались штрафными. Медицина шагнула вперед. Поле стало лучше. Можно еще перечислить.
Да, игрового времени стало больше, но условия стали намного комфортнее. Так что неизвестно кто в проигрыше.
Или не так?
Nenash
Nenash ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 21:32
У испанцев в истории был только один умный и креативный тренер.. Висенте Дель Боске.. К слову, он единственный в истории тренер выигравший ЧМ, ЧЕ и ЛЧ.. ☝️
Capral
Capral ответ scvms4nuj2cb (раскрыть)
сегодня в 21:31
Их уровень в том, чтобы грамотно читать соперника, мастерски перекрывать зоны, а еще, команда, которая по классу игры, на три головы ниже Испании- разобрала по частям, хваленый испанский футбол...
Grizly88
Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:31
Они не в состоянии душить Кабо Верде. Мароканцы, Алжирцы. Более сильная сборная настигнет эту Испанию.
Futurista
Futurista ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 21:30
Я и не ждал другого ответа)...про Пеле я так понял тебе что то писать бессмысленно)....
azkan
azkan
сегодня в 21:30
Великое достижение для Кабо Верде! Молодцы! Как они радуются. Особенно вратарь.
Но для чемпионов Европы это не большая проблема. Чемпионат только раскачивается. Уверен, они выйдут из группы и мы увидим настоящую сб Испании.
scvms4nuj2cb
scvms4nuj2cb ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 21:29
а в чем уровень Кабо-Верде? стоять и отбиваться 90 минут, выбивая мяч то в аут, то просто куда-то вперед. Кюрасао хотя бы пыталось играть в атаку в первом тайме. забили бы испанцы в первом тайме, когда чудак попал в перекладину с метра, то автобус бы пришлось распарковать и получили бы полную авоську тоже
Chivas1
Chivas1
сегодня в 21:29
Только форс мажор помешает французам взять кубок
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 21:28
А я даже не знал, где они находятся...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 21:28
Не спеши с выводами, дружище. Испания может вот такой игрой душить всех и побеждать в серии пенальти.
Плюс это пощёчина может пойти на пользу и встряхнет команду, спустит на землю. И надеюсь Де Ла Фуенте не ждёт участь тренера Туниса
Bombon
Bombon ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:25
Сейчас никто не будет ставить на кон карьеру. Тем более в самом начале. Барези 34, Ямаль еще пацан, у которого все впереди. Сколько молодых угробили свои карьеры, пытаясь быстрее восстановиться. Сколько сейчас молодых игроков с порванными крестами. Сейчас нагрузка в разы больше. Во времена Барези таких как Ямаль на поле не выпустили бы из-за возраста. А он в 16 Чемпионат Европы выйграл. И тут речь не только о Ямале. Тут про всех молодых игроков. У всех перед глазами недавний пример Фати. Он тоже быстрее пытался восстановиться
Гость
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