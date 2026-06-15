Трофей победителю ЧМ-2026 может вручить лично Трамп

сегодня, 23:07

Президент США может принять непосредственное участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира — 2026.

Как сообщает talkSPORT, ФИФА не возражает против того, чтобы Трамп лично вручил трофей капитану команды-победителя и остался на поле во время празднования успеха. Более того, американский лидер уже получил соответствующее приглашение от руководства организации.

Также ожидается, что в церемонии закрытия турнира примут участие официальные представители двух других стран-хозяек чемпионата мира — Канады и Мексики.

Ранее Трамп оказался в центре внимания после финала клубного чемпионата мира, когда остался рядом с капитаном «Челси» Рисом Джеймсом во время поднятия трофея.

На кадрах церемонии было заметно удивление некоторых игроков лондонского клуба, в том числе Коула Палмера. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино сначала попытался отвести Трампа в сторону, однако позже позволил ему остаться в центре празднования вместе с футболистами.