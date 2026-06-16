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Бельгия и Египет поделили очки в матче чемпионата мира

сегодня, 00:02
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 1Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Сборные Бельгии и Египта не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы G на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле завершилась со счетом 1:1.

Египтяне вышли вперед на 19-й минуте после дальнего удара Эмама Ашура, однако после перерыва бельгийцы сумели восстановить равновесие. На 66-й минуте в борьбе с Ромелу Лукаку мяч в собственные ворота отправил защитник сборной Египта Мохамед Хани.

По итогам стартового тура обе команды набрали по одному очку. Позже в рамках группы G свой матч проведут сборные Ирана и Новой Зеландии.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:14
Так и не доплыли "фараоны" к своей первой победе в финальных стадиях ЧМ. Хотя выглядели очень даже бодро. Голешник такой Ашур смачный положил. Но Лукаку не успел выйти на замену, и тут же "нахулиганил" в чужой штрафной. В целом неплохой матч получился, как на мой сугубо субъективный взгляд.
Capral
Capral
сегодня в 00:14
Интересная игра, особенно её окончание. Всегда любопытно наблюдать за разным стилем игры. Выход Лукаку обеспечил Бельгии физическое давление на соперника. А вот Салаха, я не заметил... Де Брюйне не особо был заметен, но забей он штрафной- и это было бы символично. Одно могу сказать- игра не разочаровала, смотрелась интересно, ничья по делу.
y-ago
y-ago
сегодня в 00:10
Египет выглядел командой с чётким планом и характером, а Бельгия — командой, которая всё ещё живёт воспоминаниями о «золотом поколении» и пока не убедила, что способна доминировать на этом турнире. Если так пойдёт дальше, то выход Египта в плей-офф уже не будет считаться сенсацией.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:09
Золотое поколение Бельгии больше нет, это не топ команда, и потихоньку катится к низам, не думаю что они в 1/4 попадут. А вот Египет понравился, очень симпатичная команда.
azkan
azkan
сегодня в 00:07
Египет был близок к победе, чем бельгийцы к ничей!
Два пенальти судья зажал в ворота сб Бельгии. Да сб Египта играла грубовато, но и бельгийцы в своей штрафной явно фолили. Фараоны точно наиграли на пенальти. Соответсвенно и к победе в конце.
Чемпионат все интереснее становится, что очень радует.
Уровень футбола сборных тихо тихо приближаются к друг другу. Это факт.
Настоящие сюрпризы и сенсации тоже наверное еще будут.
Un_De
Un_De
сегодня в 00:06
Лукаку машина!!! Жаль, что кроме Доку в Бельгии просто никто больше играть не хочет/не может.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:03
В целом равная игра. Ничья справедлива. Египет понравился. От Бельгии ожидал большего. Далеко они не пройдут с такой игрой.
Гость
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