Бельгия и Египет поделили очки в матче чемпионата мира

Сборные Бельгии и Египта не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы G на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле завершилась со счетом 1:1.
Египтяне вышли вперед на 19-й минуте после дальнего удара Эмама Ашура, однако после перерыва бельгийцы сумели восстановить равновесие. На 66-й минуте в борьбе с Ромелу Лукаку мяч в собственные ворота отправил защитник сборной Египта Мохамед Хани.
По итогам стартового тура обе команды набрали по одному очку. Позже в рамках группы G свой матч проведут сборные Ирана и Новой Зеландии.
Два пенальти судья зажал в ворота сб Бельгии. Да сб Египта играла грубовато, но и бельгийцы в своей штрафной явно фолили. Фараоны точно наиграли на пенальти. Соответсвенно и к победе в конце.
Чемпионат все интереснее становится, что очень радует.
Уровень футбола сборных тихо тихо приближаются к друг другу. Это факт.
Настоящие сюрпризы и сенсации тоже наверное еще будут.