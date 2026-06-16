Бельгия и Египет поделили очки в матче чемпионата мира

сегодня, 00:02

Сборные Бельгии и Египта не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы G на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле завершилась со счетом 1:1.

Египтяне вышли вперед на 19-й минуте после дальнего удара Эмама Ашура, однако после перерыва бельгийцы сумели восстановить равновесие. На 66-й минуте в борьбе с Ромелу Лукаку мяч в собственные ворота отправил защитник сборной Египта Мохамед Хани.

По итогам стартового тура обе команды набрали по одному очку. Позже в рамках группы G свой матч проведут сборные Ирана и Новой Зеландии.