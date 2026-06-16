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Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем

сегодня, 08:22
Саудовская АравияЛоготип футбольный клуб Саудовская Аравия1 : 1Логотип футбольный клуб УругвайУругвайЗавершен

Сборная Саудовской Аравии и команда Уругвая сыграли вничью в матче первого тура группы H чемпионата мира (1:1).

На 41-й минуте саудиты открыли счёт — мяч забил Абдулла Аль-Амри. Уругвайцы отыгрались на 80-й усилиями Максимилиано Араухо.

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