Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем

сегодня, 08:22

Сборная Саудовской Аравии и команда Уругвая сыграли вничью в матче первого тура группы H чемпионата мира (1:1).

На 41-й минуте саудиты открыли счёт — мяч забил Абдулла Аль-Амри. Уругвайцы отыгрались на 80-й усилиями Максимилиано Араухо.