Футболист «Ростова» впервые забил гол на чемпионате мира

Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби записал на свой счёт один из мячей в стартовом для национальной команды матче чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (2:2).
Он является первым игроком в истории «Ростова», отметившимся голом на ЧМ. Ранее на турнире 1962-го забивал представитель другого ростовского клуба — СКА, это был Виктор Понедельник.
Кроме того, Мохеби — первый иностранный футболист из Российской Премьер-Лиги, отличившийся забитым мячом на чемпионате мира, со времён Андреаса Гранквиста в 2018-м и только второй представитель Азии за всю историю после Кейсуке Хонды на ЧМ-2010.