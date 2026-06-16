Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2026

Футболист «Ростова» впервые забил гол на чемпионате мира

сегодня, 09:15
ИранЛоготип футбольный клуб Иран2 : 2Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияЗавершен

Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби записал на свой счёт один из мячей в стартовом для национальной команды матче чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (2:2).

Он является первым игроком в истории «Ростова», отметившимся голом на ЧМ. Ранее на турнире 1962-го забивал представитель другого ростовского клуба — СКА, это был Виктор Понедельник.

Кроме того, Мохеби — первый иностранный футболист из Российской Премьер-Лиги, отличившийся забитым мячом на чемпионате мира, со времён Андреаса Гранквиста в 2018-м и только второй представитель Азии за всю историю после Кейсуке Хонды на ЧМ-2010.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ойарсабаль ни разу не коснулся мяча в первые 30 минут игры с Кабо-Верде
Вчера, 21:20
Турция повторила антирекорд 1974 года на ЧМ
14 июня
Лопетеги повторил достижение Черчесова на ЧМ
14 июня
Модрич сравнялся с Месси по количеству матчей за сборную
08 июня
Месси полностью доминирует над Роналду. ЧМ-2026 — последний шанс для Криштиану догнать Лео
05 июняЕвгений Петров в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
Мбаппе — лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов
31 мая
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:30
Молодец,продолжать в том же темпе !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 