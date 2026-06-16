Футболист «Ростова» впервые забил гол на чемпионате мира

сегодня, 09:15

Нападающий сборной Ирана записал на свой счёт один из мячей в стартовом для национальной команды матче чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (2:2).

Он является первым игроком в истории «Ростова», отметившимся голом на ЧМ . Ранее на турнире 1962-го забивал представитель другого ростовского клуба — СКА , это был Виктор Понедельник.