В РФС положительно оценили идею нового турнира ФИФА с участием России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что в организации надеются на реализацию по проведению юношеского турнира в США.
Ранее The Athletic сообщил, что в сентябре планируется проведение нового международного соревнования среди футболистов до 15 лет, который будет открыт для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола, включая Россию. В матче открытия могут сыграть сборные Израиля и Палестины.
ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций — членов организации. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна — член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира. Тем самым ФИФА возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики. Это первый шаг организации к тому, чтобы все детско-юношеские соревнования были максимально открыты для всех участников процесса.
Необходимо отметить, что турнир реализуется в инновационном формате: матчи проводятся в формате 7 7, 8 8 и 9 9 с укороченным игровым временем и на уменьшенных полях. Такой формат делает соревнование более динамичным и доступным для юных футболистов. Мы в целом приветствуем политику и позицию ФИФА и её президента Джанни Инфантино относительно того, что футбол должен быть проводником сотрудничества между странами. На спорт никакие санкции и ограничения не должны распространяться — это противоречит самой сути спорта. Надеемся, что данный проект ФИФА будет реализован в ближайшее время.
В этом году турнир планируют провести в Майами. В 2027-м, как отмечается, аналогичное соревнование может быть организовано для женских команд.