В РФС положительно оценили идею нового турнира ФИФА с участием России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза рассказал, что в организации надеются на реализацию по проведению юношеского турнира в США .

Ранее The Athletic сообщил, что в сентябре планируется проведение нового международного соревнования среди футболистов до 15 лет, который будет открыт для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола, включая Россию. В матче открытия могут сыграть сборные Израиля и Палестины.

ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций — членов организации. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна — член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира. Тем самым ФИФА возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики. Это первый шаг организации к тому, чтобы все детско-юношеские соревнования были максимально открыты для всех участников процесса.