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Число подписчиков вратаря Кабо-Верде за ночь достигло 3,5 млн

сегодня, 09:57
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗавершен

У вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи существенно увеличилось число подписчиков в социальной сети после матча чемпионата мира с Испанией (0:0). За одну ночь оно достигло 3,5 млн человек.

Вечером сообщалось, что через два часа после игры число подписчиков игрока «Шавеша», выступающего во втором португальском дивизионе, поднялось до 2 млн. За ночь показатель вырос ещё на 1,5 млн. До поединка на голкипера было подписано 45 тысяч.

Во время послематчевого интервью журналистка показала футболисту количество его подписчиков в соцсети, которое на тот момент превысило 1,5 млн. Игрок сначала не поверил, удивился, после чего с улыбкой сказал: «Это безумие».

Что интересно, население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается в 529,5 тысячи человек — таким образом, в настоящее время число подписчиков Возиньи больше количества жителей государства на 3 млн.

40-летний вратарь отыграл встречу целиком, совершив семь сейвов и был признан лучшим игроком матча.

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Источник: championat.com Фото: Соцсети Кабо-вердианской федерации футбола и ФИФА
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