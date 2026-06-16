В сборной России U-15 заявили о готовности к турниру ФИФА

Старший тренер сборной России среди игроков до 15 лет рассказал о готовности национальной команды выступить на новом турнире.

Ранее The Athletic сообщил, что в сентябре планируется проведение международного соревнования среди футболистов до 15 лет, которое будет открыто для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола, включая Россию. В матче открытия могут сыграть сборные Израиля и Палестины.

Если нас пригласят на такой турнир, мы будем очень рады. Важно быть готовым к этой ситуации психологически, поскольку был большой перерыв и мы отвыкли от таких турниров. Это не контрольные игры, в которых мы участвуем сейчас. Здесь есть соревновательный эффект.