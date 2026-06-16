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В сборной России U-15 заявили о готовности к турниру ФИФА

сегодня, 10:14

Старший тренер сборной России среди игроков до 15 лет Денис Первушин рассказал о готовности национальной команды выступить на новом турнире.

Ранее The Athletic сообщил, что в сентябре планируется проведение международного соревнования среди футболистов до 15 лет, которое будет открыто для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола, включая Россию. В матче открытия могут сыграть сборные Израиля и Палестины.

Если нас пригласят на такой турнир, мы будем очень рады. Важно быть готовым к этой ситуации психологически, поскольку был большой перерыв и мы отвыкли от таких турниров. Это не контрольные игры, в которых мы участвуем сейчас. Здесь есть соревновательный эффект.

Если этот турнир всё-таки состоится, то, насколько я понимаю, он пройдёт в осеннее окно ФИФА в сентябре-октябре. У нас перед этим будет турнир Морозова в Санкт-Петербурге, на котором можно обкатать состав. Но здесь нужно понимать формат турнира — играть 9х9 или 7х7. Возможно, понадобятся другие футболисты — поле поменьше, не так важны очень высокие игроки. Состав в таком случае тоже будет меньше. Надо все эти моменты взвесить, но в любом случае наша команда готова. Если такое предложение поступит, мы готовы к этому турниру. С радостью поедем, выступим и покажем себя.

В этом году турнир может состояться в Майами. В 2027-м аналогичное соревнование могут сделать для женских команд.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:19
Ну что ж, в добрый путь юношеская сборная России!
Удачи и успешного выступления на турнире в Майами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:25
Ну раз готовы, Пускай заявляются...
Гость
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