сегодня, 10:38

Главный тренер сборной Ирана после стартового для национальной команды матча чемпионата мира с Новой Зеландией (2:2) выступил с критикой в адрес организаторов турнира из-за ограничений, которые на них накладывают.

Специалист, а также нападающий и автор одного из голов — форвард «Ростова» , заявили, что их вынуждают вернуться в свой тренировочный лагерь в Мексике через несколько часов после игры, которая прошла на SoFi Stadium недалеко от Лос-Анджелеса.

Тареми и Галенои сказали, что команда надеялась провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе на следующий день после поединка, но им сообщили, что это невозможно.

Галенои: