Тренер Ирана: «Наша команда — самая угнетаемая на всём ЧМ»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после стартового для национальной команды матча чемпионата мира с Новой Зеландией (2:2) выступил с критикой в адрес организаторов турнира из-за ограничений, которые на них накладывают.
Специалист, а также нападающий Мехди Тареми и автор одного из голов — форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби, заявили, что их вынуждают вернуться в свой тренировочный лагерь в Мексике через несколько часов после игры, которая прошла на SoFi Stadium недалеко от Лос-Анджелеса.
Тареми и Галенои сказали, что команда надеялась провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе на следующий день после поединка, но им сообщили, что это невозможно.
Галенои:
Нам сказали, что мы должны немедленно уехать. Нас это очень беспокоит. Честно говоря, мы не понимаем, почему нас возвращают. Это кажется очень странным. Похоже, что за нас планируют другие.
Наша команда — самая угнетаемая на всём чемпионате мира.