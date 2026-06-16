Сборная Туниса назвала имя нового тренера

сегодня, 10:59

Тунисская федерация футбола объявила о назначении новым главным тренером национальной сборной. Соглашение рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года, а также предусматривает возможность переговоров после завершения турнира о продолжении сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Напомним, после поражения в матче первого тура группового этапа ЧМ -2026 от Швеции (1:5) в отставку ушёл .

Предыдущим местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, которую он возглавлял с октября 2024 по апрель 2026-го.