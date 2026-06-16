Игрок «Краснодара» назвал день матча с Испанией одним из лучших

Полузащитник сборной Кабо-Верде и «Краснодара» поделился эмоциями от стартового для национальной команды матча чемпионата мира с Испанией (0:0).

Игрок провёл встречу полностью.

Кабо-Верде является дебютантом ЧМ . Испания — действующий чемпион Европы.

Это один из лучших дней в моей жизни. Никогда не думал, что окажусь в такой день в таком месте. Но горжусь собой и нашей командой. Особенно командой. Мы проделали хорошую работу, а теперь хотим большего.

Хочу поблагодарить наш народ, наших болельщиков. Мы очень рады и готовы двигаться дальше. Это был чрезвычайно трудный матч, но, думаю, мы снова показали нашу сущность — способность жертвовать собой, стойкость и упорство. Поэтому сейчас мы счастливы.

О шансах на выход в плей-офф

Думаю, что всё возможно. У нас хороший результат в матче с Испанией и позитивный настрой. Остаётся только работать и делать всё, что нужно от нас.

Про подготовку к игре с Испанией и хорошую организованность в прошедшем поединке

Всё идёт от головы, и это было в нашем сознании. Перед матчем все были, с одной стороны, счастливыми, с другой — сфокусированными. Каждый хотел победить. Мы хотели показать миру, что такое Кабо-Верде. Сделали это, и теперь должны это ощущение сохранять. Мы продолжим быть сконцентрированными на работе и идти дальше.