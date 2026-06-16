Мохеби высказался об условиях Ирана на ЧМ

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал условия, в которых национальная команда находится в США.
Иранцы стартовали на чемпионате мира 2026 года, сыграв в первом туре вничью с Новой Зеландией (2:2). Один из голов в игре забил хавбек российского клуба.
Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо.