Мохеби высказался об условиях Ирана на ЧМ

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» прокомментировал условия, в которых национальная команда находится в США .

Иранцы стартовали на чемпионате мира 2026 года, сыграв в первом туре вничью с Новой Зеландией (2:2). Один из голов в игре забил хавбек российского клуба.