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Мохеби высказался об условиях Ирана на ЧМ

сегодня, 14:31
ИранЛоготип футбольный клуб Иран2 : 2Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияЗавершен

Полузащитник сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал условия, в которых национальная команда находится в США.

Иранцы стартовали на чемпионате мира 2026 года, сыграв в первом туре вничью с Новой Зеландией (2:2). Один из голов в игре забил хавбек российского клуба.

Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо.

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