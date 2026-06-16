Мбаппе высоко оценил «Екатеринбург Арену»

сегодня, 15:39

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» поставил на второе место списка стадионов с лучшей атмосферой, на которых он играл, «Екатеринбург Арену».

Футболист выступил на этом стадионе в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с Перу, став автором единственного гола в той встрече.

В пресс-службе «Урала» отреагировали на оценку форварда, также отметив, что в одной из раздевалок стадиона сохранена табличка с фамилией француза:

Мы, конечно, будем рады, если Мбаппе вновь приедет к нам. Его слова — это хорошая реклама нашему стадиону, они напомнят лишний раз гостям Екатеринбурга, Свердловской области и местным жителям о том, что у нас замечательный стадион, на который нужно приходить и обязательно поддерживать футбольный клуб «Урал». Нам это высказывание и приятно, и оно может кого-то дополнительно привести на трибуны к тем, кто уже ходит на наши матчи.

«Екатеринбург-Арена» (бывший Центральный стадион) была построена в 1957 году, в 2018-м была завершена её реконструкция к чемпионату мира. Стадион вмещает порядка 35 тысяч зрителей, имея сборно-разборные трибуны.