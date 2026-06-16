У сборной Южной Кореи возникли проблемы с прессой

Между футболистами сборной Южной Кореи и корейскими СМИ, освещающими чемпионат мира на месте, возникли напряжённые отношения.
Футбольная ассоциация Кореи (KFA) отменила интервью с Хван Ин Бомом, признанным лучшим игроком матча первого тура с Чехией (2:1), назначенное на 14 июня на 10:00 утра (по местному времени). Причиной названо то, что график встреч с журналистами ещё не был согласован. Вместо этого были опубликованы только кадры тренировок футболистов, занимающихся улучшением физической формы.
Отмечается, что национальная команда, чей тренировочный лагерь находится в мексиканской Гвадалахаре, похоже, предпочитает соблюдать осторожность перед отечественными журналистами. KFA объяснила это тем, что футболисты испытывают дискомфорт от внимания СМИ, после того как работники прессы во время тренировок вели частные беседы об игроках, которые впоследствии были опубликованы на YouTube.
Сообщается, что отменённому интервью предшествовал инцидент 9 июня. Репортёры, освещавшие тренировку команды, наблюдали за действиями нападающего Сон Хын-Мина и шептались, используя выражения с нецензурной лексикой, говоря что-то вроде: «Он капитан, но бегает как командир взвода?» и «Эти ублюдки, которые даже в армии не служили».
Это было запечатлено на официальном видео JTBC (корейской платной телевизионной сети — прим.) в YouTube. Корейские футбольные болельщики, услышавшие такое во время просмотра видео, завалили футбольную ассоциацию жалобами. JTBC удалила звук из проблемного фрагмента и заново загрузила видео. Однако ущерб уже был нанесён.
Впоследствии представитель КФА в групповом чате, где находились репортёры, направленные для освещения событий на места, выразил сожаление произошедшей ситуацией и попросил сотрудников СМИ и игроков уважать друг друга, чтобы обеспечить благоприятные условия для работы прессы во время турнира.
После этого инцидента Сон Хын Мин воздерживается от контактов с корейскими журналистами, за исключением официальных пресс-конференций. Форвард отказался от интервью в смешанной зоне после матча с Чехией. При этом интервью в смешанной зоне проводятся по желанию футболистов, и за отказ от участия в них санкций не предусмотрено.
Другие игроки также стараются по возможности воздерживаться от контактов со СМИ. KFA, уважая мнение команды тоже просит их не давать индивидуальных интервью. 13-го числа (по местному времени) журналисты случайно встретили полузащитника Ли Дон Гёна, отдыхавшего в центре Гвадалахары, и взяли у него интервью, после чего опубликовали статью, однако по просьбе KFA и национальной сборной материал был удалён.
Интернет-пользователи и корейские футбольные фанаты также раскритиковали СМИ своей страны за произошедший инцидент.