У сборной Южной Кореи возникли проблемы с прессой

сегодня, 15:59

Между футболистами сборной Южной Кореи и корейскими СМИ , освещающими чемпионат мира на месте, возникли напряжённые отношения.

Футбольная ассоциация Кореи (KFA) отменила интервью с , признанным лучшим игроком матча первого тура с Чехией (2:1), назначенное на 14 июня на 10:00 утра (по местному времени). Причиной названо то, что график встреч с журналистами ещё не был согласован. Вместо этого были опубликованы только кадры тренировок футболистов, занимающихся улучшением физической формы.

Отмечается, что национальная команда, чей тренировочный лагерь находится в мексиканской Гвадалахаре, похоже, предпочитает соблюдать осторожность перед отечественными журналистами. KFA объяснила это тем, что футболисты испытывают дискомфорт от внимания СМИ , после того как работники прессы во время тренировок вели частные беседы об игроках, которые впоследствии были опубликованы на YouTube.

Сообщается, что отменённому интервью предшествовал инцидент 9 июня. Репортёры, освещавшие тренировку команды, наблюдали за действиями нападающего и шептались, используя выражения с нецензурной лексикой, говоря что-то вроде: «Он капитан, но бегает как командир взвода?» и «Эти ублюдки, которые даже в армии не служили».

Это было запечатлено на официальном видео JTBC (корейской платной телевизионной сети — прим.) в YouTube. Корейские футбольные болельщики, услышавшие такое во время просмотра видео, завалили футбольную ассоциацию жалобами. JTBC удалила звук из проблемного фрагмента и заново загрузила видео. Однако ущерб уже был нанесён.

Впоследствии представитель КФА в групповом чате, где находились репортёры, направленные для освещения событий на места, выразил сожаление произошедшей ситуацией и попросил сотрудников СМИ и игроков уважать друг друга, чтобы обеспечить благоприятные условия для работы прессы во время турнира.

После этого инцидента Сон Хын Мин воздерживается от контактов с корейскими журналистами, за исключением официальных пресс-конференций. Форвард отказался от интервью в смешанной зоне после матча с Чехией. При этом интервью в смешанной зоне проводятся по желанию футболистов, и за отказ от участия в них санкций не предусмотрено.

Другие игроки также стараются по возможности воздерживаться от контактов со СМИ . KFA, уважая мнение команды тоже просит их не давать индивидуальных интервью. 13-го числа (по местному времени) журналисты случайно встретили полузащитника Ли Дон Гёна, отдыхавшего в центре Гвадалахары, и взяли у него интервью, после чего опубликовали статью, однако по просьбе KFA и национальной сборной материал был удалён.