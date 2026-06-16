Арбитр Эванс не считает свой жест в матче ЧМ-2026 специальным

Арбитр VAR сделал заявление по ситуации с жестом.

Ранее сообщалось, что рефери обвинили в демонстрации запрещённого жеста перед матчем чемпионата мира Германия — Кюрасао (7:1).

Хочу уточнить, что я не делал намеренно жестов руками или символов, чтобы передать какое-либо сообщение, принадлежность к какой-либо организации, отношение к игре или убеждение любого рода. Единственное объяснение, которое я могу предложить, — это то, что движение было непроизвольным, подсознательным подёргиванием, и я не осознавал, что сделал это в тот момент. Кадры, сделанные позже во время матча, показали, что я повторял это движение много раз, держа ручку между пальцами.