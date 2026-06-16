«Балтика» объявила о трансфере лучшего игрока «Оренбурга»

сегодня, 17:51

Пресс-служба «Балтики» сообщила о переходе защитника «Оренбурга» .

Контракт с футболистом подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 500 000 евро. По итогам сезона-2025/26 Муфи был признан лучшим футболистом «Оренбурга».