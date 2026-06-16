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«Балтика» объявила о трансфере лучшего игрока «Оренбурга»

сегодня, 17:51

Пресс-служба «Балтики» сообщила о переходе защитника «Оренбурга» Фахда Муфи.

Контракт с футболистом подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 500 000 евро. По итогам сезона-2025/26 Муфи был признан лучшим футболистом «Оренбурга».

«Балтика» объявила о трансфере лучшего игрока «Оренбурга»

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:12
Оренбург донор клубов РПЛ)))
Вера. Воробьев. Мансилья. вот и Муфи уходит.
будем Оренбург ждать других недооцененных алмазов на рынке.
это жизнь, и это бизнес.
Гость
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