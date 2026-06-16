«Балтика» объявила о трансфере лучшего игрока «Оренбурга»

Пресс-служба «Балтики» сообщила о переходе защитника «Оренбурга» Фахда Муфи.
Контракт с футболистом подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 500 000 евро. По итогам сезона-2025/26 Муфи был признан лучшим футболистом «Оренбурга».
Пресс-служба «Балтики» сообщила о переходе защитника «Оренбурга» Фахда Муфи.
Контракт с футболистом подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 500 000 евро. По итогам сезона-2025/26 Муфи был признан лучшим футболистом «Оренбурга».
Вера. Воробьев. Мансилья. вот и Муфи уходит.
будем Оренбург ждать других недооцененных алмазов на рынке.
это жизнь, и это бизнес.