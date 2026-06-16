Ещенко назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, какую позицию нужно усилить московскому клубу, чтобы бороться за чемпионство.
Защиту. Нужны и центральные защитники, и крайние. Нападающий тоже нужен, но это второстепенно. Изначально, если ты хочешь выигрывать, нужно, чтобы твоя защита играла на ноль. Команда хорошо играет, забивает, но с середняками, где нужно биться, потеряла много очков. Все команды выходят играть против «Спартака» на двести процентов. Если у «красно‑белых» будут хорошие трансферы летом, то они будут бороться за чемпионство в следующем сезоне.
Но надежной защиты мало, нужен толковый тренер, потому что у слабого тренера и лучшая оборона провалится. Не знаю, насколько вопрос с нападающим второстипенный. У Спартака сильнейшие атакующие вингеры, за счет которых, во многом, команда играет результативно. Но наверное, качественный ЦФ не помешал бы...