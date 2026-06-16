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Ещенко назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

сегодня, 21:10

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, какую позицию нужно усилить московскому клубу, чтобы бороться за чемпионство.

Защиту. Нужны и центральные защитники, и крайние. Нападающий тоже нужен, но это второстепенно. Изначально, если ты хочешь выигрывать, нужно, чтобы твоя защита играла на ноль. Команда хорошо играет, забивает, но с середняками, где нужно биться, потеряла много очков. Все команды выходят играть против «Спартака» на двести процентов. Если у «красно‑белых» будут хорошие трансферы летом, то они будут бороться за чемпионство в следующем сезоне.

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Все комментарии
shxt26mgm9d8
shxt26mgm9d8
сегодня в 21:45
В спартаке заняты не футболом, а распилом средств, какую линию не усиливай.
Capral
Capral
сегодня в 21:32
По факту, Ещенко, как в прошлом защитник, прав. Но я не припомню, Спартак, с надежной обороной. Сколько лет наблюдаю за КБ, но оборона команды, всегда была самым слабым звеном. Я всё время говорю, что и Джику, и Ву, которые уже пропитались спартаковским духом, и больше думают об атаке- мало надежны в защите. Лобановский, в разное время в Динамо, строительство команды начинал с обороны и строил команду на результат. Бесков видел в Спартаке, прежде всего игру для зрителей- яркую и атакующую, исходя из Великой Истории Клуба...
Но надежной защиты мало, нужен толковый тренер, потому что у слабого тренера и лучшая оборона провалится. Не знаю, насколько вопрос с нападающим второстипенный. У Спартака сильнейшие атакующие вингеры, за счет которых, во многом, команда играет результативно. Но наверное, качественный ЦФ не помешал бы...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:13, ред.
Руководство, не усилить, а расформировать и собрать из людей
Гость
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