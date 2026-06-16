Бояринцев: «Карседо тактически умнее Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака» высказался об игре московского клуба под руководством .

Тактически Карседо – один из лучших тренеров РПЛ . Он умнее того же Абаскаля в футбольном смысле. «Спартак» при нём научился играть между линиями и стал более стабильным. «Спартак» однозначно стал интереснее после назначения Карседо. Он наладил взаимодействия игроков на поле.

«Спартак» стал более целостным, а проблемы остаются такими же. Команда оставляет сопернику много свободных зон при выходе из обороны в атаку. Количество брака не меняется. Под футбол Карседо «Спартаку» нужны более быстрые исполнители. Не все игроки «красно-белых» соответствуют игровому идеалу Карседо.