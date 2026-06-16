Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бояринцев: «Карседо тактически умнее Абаскаля»

сегодня, 21:41

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре московского клуба под руководством Хуана Карседо.

Тактически Карседо – один из лучших тренеров РПЛ. Он умнее того же Абаскаля в футбольном смысле. «Спартак» при нём научился играть между линиями и стал более стабильным. «Спартак» однозначно стал интереснее после назначения Карседо. Он наладил взаимодействия игроков на поле.

«Спартак» стал более целостным, а проблемы остаются такими же. Команда оставляет сопернику много свободных зон при выходе из обороны в атаку. Количество брака не меняется. Под футбол Карседо «Спартаку» нужны более быстрые исполнители. Не все игроки «красно-белых» соответствуют игровому идеалу Карседо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ещенко назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
Сегодня, 21:10
Никита Чернов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
Сегодня, 19:02
Игрок «Краснодара» назвал день матча с Испанией одним из лучших
Сегодня, 12:39
В сборной России U-15 заявили о готовности к турниру ФИФА
Сегодня, 10:14
Дуглас Сантос высказался о дебюте на чемпионате мира
14 июня
Медведев похвалил Сантоса и Энрике за матч с Марокко
14 июня
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:53
Бояринцев сам себе противоречит. Сначала говорит, что Спартак научился играть между линиями, и тут же заявляет, что КБ оставляют много пространства сопернику и проблемы те же. Так где же хорошая игра между линиями, если нет элементарного игрового баланса?
sihafazatron
sihafazatron ответ xjwup92f9v3x (раскрыть)
сегодня в 21:51
Будет говорить уже про следующего тренера, что тот умнее Абаскаля))
xjwup92f9v3x
xjwup92f9v3x
сегодня в 21:47
Интересно будет услышать что будет говорить Денис, когда дело дойдет до увольнения...
7r7u5c962mhf
7r7u5c962mhf
сегодня в 21:44
Через полгода уволят, такие тренеры нужны спартаку только для распила средств.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 