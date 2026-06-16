Стали известны детали телефонного разговора между Моуриньо и Мбаппе

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Главный тренер «Реала» позвонил форварду «сливочных» .

В прошлую субботу португалец лично позвонил футболисту и пожелал ему удачи на чемпионате мира. Также Моуриньо попросил Мбаппе максимально выкладываться в «Реале» как на поле, так и за его пределами.

Килиан пообещал тренеру, что станет лидером команды, а вместе они завоюют трофеи в новом сезоне.