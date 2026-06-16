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Стали известны детали телефонного разговора между Моуриньо и Мбаппе

сегодня, 22:43

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо позвонил форварду «сливочных» Килиану Мбаппе.

В прошлую субботу португалец лично позвонил футболисту и пожелал ему удачи на чемпионате мира. Также Моуриньо попросил Мбаппе максимально выкладываться в «Реале» как на поле, так и за его пределами.

Килиан пообещал тренеру, что станет лидером команды, а вместе они завоюют трофеи в новом сезоне.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:05
😂😂👍👍
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:02
- парковать будем!
- отвали, я тут с сенегалом играю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:59
А как понимать просьбу Моуриньо к Мбаппе "... максимально выкладываться за пределами футбольного поля"? Это где ?: В ночном клубе, в ресторане или где он должен максимально выкладываться?
Futurista
Futurista
сегодня в 22:56, ред.
Жозе:
— Килиан, в новом сезоне ты должен бегать назад, отрабатывать в защите и прессинговать до потери пульса!
Мбаппе:
— Алло, Жозе? Вас плохо слышно, я въезжаю в тоннель... на ближайшие три года!...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:51
Мбаппе пообещал тянуть одеяло на себя везде)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:47
Выглядит как начало срача
Гость
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