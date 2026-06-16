Стали известны детали телефонного разговора между Моуриньо и Мбаппе

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо позвонил форварду «сливочных» Килиану Мбаппе.
В прошлую субботу португалец лично позвонил футболисту и пожелал ему удачи на чемпионате мира. Также Моуриньо попросил Мбаппе максимально выкладываться в «Реале» как на поле, так и за его пределами.
Килиан пообещал тренеру, что станет лидером команды, а вместе они завоюют трофеи в новом сезоне.
- отвали, я тут с сенегалом играю
— Килиан, в новом сезоне ты должен бегать назад, отрабатывать в защите и прессинговать до потери пульса!
Мбаппе:
— Алло, Жозе? Вас плохо слышно, я въезжаю в тоннель... на ближайшие три года!...