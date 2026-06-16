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Агент Дзюбы рассказал о вариантах развития карьеры нападающего

сегодня, 23:25

Леонид Гольдман, агент бывшего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о будущем своего клиента, который находится в статусе свободного агента.

Ситуация по будущему Артёма не изменилась: есть интерес от нескольких команд, но пока без конкретики. Мы не торопимся. Последние трансферные окна, когда Артём был свободным агентом, приучили, что здесь спешка не нужна. Рано или поздно устраивающий все стороны вариант выкристаллизуется. Лично я заинтересован, чтобы поиск клуба как можно быстрее завершился, чтобы было меньше нервов и головной боли. Но, видимо, будет по нашей старой доброй традиции — раннего перехода не случится. Хотя, всё может измениться за день, так что поживем — увидим.

Тут еще надо понимать, что Дзюба в такой стадии карьеры, когда он может быть сильно избирательным. Пока подождем, трансферный рынок в России сейчас спокоен. Будем работать и рано или поздно придем к правильному выбору.

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Источник: sport24.ru Фото: ФК Акрон
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lazzioll
lazzioll
сегодня в 23:34
какой нападающий, какая карьера, какое развитие. все эти слова с Дзюбой в одном предложении оксюморон. мама когда его в секцию вела сразу гвоздь забила перед выходом из дома в стену, чтоб он на него бутсы повесил по приходу, а он уже 30 лет не может его найти
Гость
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