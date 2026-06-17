Франция обыграла Сенегал в матче чемпионата мира, Мбаппе оформил дубль

Франция обыграла Сенегал (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 66-й минуте Килиан Мбаппе вывел французов вперёд. На 82-й минуте Брэдли Баркола удвоил преимущество «трёхцветных». В дополнительное ко второму тайму время форвард Сенегала Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте, но спустя минуту Мбаппе оформил дубль.
Во 2-м туре группового этапа Франция сыграет с Ираком, а Сенегал встретится с Норвегией.
Но это всего лишь одна игра, поглядим ещё)
К/Д только в 1-м тайме, на фоне мертвой Франции неплох был в контр игре, но командной полноценной игры не получилось. Во 2-м тайме всё встало на место. Францию с победой!!!
Переломным моментом, на мой взгляд, стало решение Дидье Дешама перевести Олисе на позицию «десятки». Именно после этого французская атака обрела осмысленность, появились скорость, нестандартные решения и давление на оборону соперника. Для меня Олисе — лучший игрок матча. Он не только создавал моменты партнёрам, но и стал тем самым связующим звеном между полузащитой и атакой, которого Франции так не хватало до перерыва.
Мбаппе провёл не самый яркий матч по своим высоким стандартам. В отдельных эпизодах он был опасен, однако привычного доминирования и ощущения, что именно он определяет ход игры, сегодня не возникало.
Отдельно хочется похвалить Сенегал. Команда провела отличный первый тайм, не испугалась фаворита, грамотно оборонялась и очень остро выбегала в контратаки. Сенегальцы заставили французов серьёзно понервничать и показали, что способны на равных конкурировать с любым соперником.
Тем ценнее эта победа Франции. После неудачного начала команда сумела перестроиться по ходу матча - Дешам, снимаю шляпу. Именно такие игры нередко говорят о силе команды больше, чем лёгкие разгромы. Франция прибавила тогда, когда это было действительно необходимо.