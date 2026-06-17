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Франция обыграла Сенегал в матче чемпионата мира, Мбаппе оформил дубль

сегодня, 00:04
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб СенегалСенегалЗавершен

Франция обыграла Сенегал (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 66-й минуте Килиан Мбаппе вывел французов вперёд. На 82-й минуте Брэдли Баркола удвоил преимущество «трёхцветных». В дополнительное ко второму тайму время форвард Сенегала Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте, но спустя минуту Мбаппе оформил дубль.

Во 2-м туре группового этапа Франция сыграет с Ираком, а Сенегал встретится с Норвегией.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:53
Здорова, Санёк!!!
Рад тебя видеть.))) Я думал ты уже в Москве... Ну ты всё таки не пропадай, давай о себе знать. Знаю, на смартфоне плохо пишется, ну, хоть иногда, пиши.
Будь здоров, и до связи!!!)))
shur
shur
сегодня в 00:46
...долго запрягали французы, но голевые пасы изумили по красоте мышления исполнителей, браво потомкам Наполеона!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:43
...Витя, да ты прям поэт, всё со спокойной душой оставляю наше предприятие до осени!!! Уж больно не превычно работать на смартфоне! Береги себя, старина!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:41
понравился Олисе.
командный игрок, и Мбаппе дублетом забивал с его пасов.
игрокам Сенегала надо было забивать в своих моментов!
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:38
Ну, вот первый фаворит сыграл в соответствии с высоким статусом. Надеюсь, уже сегодня почин французов поддержат Аргентина, Португалия и Англия. Хотя, Хорватия к аутсайдерам не относится, и англосаксам, надо очень постараться, чтобы их обыграть и поддержать своё реноме.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:31
Франция сильна, но ленива.. Виноват в этом Дешам.. Если они не выиграют ЧМ таким составом - это будет его вина.. ☝️
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ konst19 (раскрыть)
сегодня в 00:29
С отмененным голом тоже самое, когда Джексон зарядил в ближний угол и Майк проспал, а если сказать точнее, то испугался мяча. Странно конечно звучит, но со стороны это выглядело именно так.
konst19
konst19
сегодня в 00:24
Пока что у Франции явно просматривается слабое звено - это вратарь. Очень слабая игра от Меньяна.
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Ещё бы засчитали гол Кота- ваще была бы лепота!!!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:22
Сенегал хватило на полтора тайма, потом посыпались, но тем не менее интересная сборная.
Этот матч можно назвать тренерской победой.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:21
Все голы и голевые передачи красавцы!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:19, ред.
Олисе с Кунде всех соперников в заблуждение вводят своим идентичным внешним видом!
y-ago
y-ago
сегодня в 00:15
Поздравляю всех болельщиков сборной Франции! Несмотря на абсолютно провальный первый тайм, игра в итоге удалась.
Переломным моментом, на мой взгляд, стало решение Дидье Дешама перевести Олисе на позицию «десятки». Именно после этого французская атака обрела осмысленность, появились скорость, нестандартные решения и давление на оборону соперника. Для меня Олисе — лучший игрок матча. Он не только создавал моменты партнёрам, но и стал тем самым связующим звеном между полузащитой и атакой, которого Франции так не хватало до перерыва.
Мбаппе провёл не самый яркий матч по своим высоким стандартам. В отдельных эпизодах он был опасен, однако привычного доминирования и ощущения, что именно он определяет ход игры, сегодня не возникало.
Отдельно хочется похвалить Сенегал. Команда провела отличный первый тайм, не испугалась фаворита, грамотно оборонялась и очень остро выбегала в контратаки. Сенегальцы заставили французов серьёзно понервничать и показали, что способны на равных конкурировать с любым соперником.
Тем ценнее эта победа Франции. После неудачного начала команда сумела перестроиться по ходу матча - Дешам, снимаю шляпу. Именно такие игры нередко говорят о силе команды больше, чем лёгкие разгромы. Франция прибавила тогда, когда это было действительно необходимо.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:15, ред.
Вчера Лукаку, условно не успев выйти на поле, "похулиганил". Сегодня Барколя. Ну это в качестве лирического отступления. А так очень даже неплохое зрелище получилось, а тайм второй так вообще огонь, как по мне. Несмотря на результат, Сенегалу стоит отдать должное за игру, особенно в тайме первом. Ну и наверное таким красивым голом Мбаппе и должен был стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral
сегодня в 00:13
Отвратительный 1-й тайм от Франции. Полное отсутствие командной игры, брак в передачах, потерянный центр поля и никакущие Олисе и Мбаппе. Второй тайм: вернули центр, Олисе сместился ближе к центру, заработал темп, появилась динамика. Мбаппе менял фланги выдвигался в центральную зону, уводил соперника... Кунде неплохо терроризировал свой фланг. Ну и конечно замена мертвого Дембеле на быстрого и свежего Барколя принесла результат. Франция второго тайма понравилась, напомнила, кто есть фаворит...
К/Д только в 1-м тайме, на фоне мертвой Франции неплох был в контр игре, но командной полноценной игры не получилось. Во 2-м тайме всё встало на место. Францию с победой!!!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:12
То, что Франция в первом тайме вату катала, это вкатывание в турнир. Стоило Олисе получить свободу действий и он , находясь в отличной своей привычной форме, разогнал все атаки.Как между манекенами. Французы фавориты были до турнира и сейчас тем более.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:12, ред.
К тому же судья пожалел Сенегал не назначив пенальти)
Наверное побоялся, что игроки покинут поле в знак протеста, как они это делали совсем недавно))
Ну и Меньян тот ещё чудик, соорудил гол на ровном месте.
В остальном французы были хороши, играли строго в атаку, никакого нудного ватоката) показали настоящий футбол.
Интересно будет посмотреть на других финансистов прошлого чемпионата мира, как сыграют они)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:12
Шикарный голевой пас Олисе. Шикарный второй гол Мбаппе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Про белого тренера не забудь. )
В перерыве ДД поправил своих и сделал результат.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:09
В первом тайме французы вкатывались в турнир но во втором включились на полную и показали класс. Это чемпионская игра. Пока что французы лучшие на турнире. Сенегал смотрелся достойно. Но такую Францию не остановить.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:09
Франция фаворит. Даже их второй состав чего стоит.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:09
Как бы я не относился к Мбаппе, а я его просто не перевариваю, но игрок он потрясающий, это нужно признать. То, что они в паре с Олисе вытворяли во втором тайме, это было великолепное выступление, одно наслаждение. И играли они не против каких-то аутсайдеров, а с лучшей командой Африки) я не смотрел первый тайм, но комментатор матча отмечал, что Сенегал был лучше Франции и это неудивительно. Но европейцы во втором тайме зарешали, с чем и поздравляю их.
Но это всего лишь одна игра, поглядим ещё)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08
Лучший тайм, лучшие голы, лучшая сборная.

У меня всё.
Groboyd
Groboyd ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:08
Африканские ещё от вёсел на галерах не отошли.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:07
Хороший интересный матч был ⚽️
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:07
Умнее))...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
Хороший матч!!
Европейские негры сильнее африканских!
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