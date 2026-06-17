Франция обыграла Сенегал в матче чемпионата мира, Мбаппе оформил дубль

сегодня, 00:04

Франция обыграла Сенегал (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 66-й минуте Килиан Мбаппе вывел французов вперёд. На 82-й минуте Брэдли Баркола удвоил преимущество «трёхцветных». В дополнительное ко второму тайму время форвард Сенегала Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте, но спустя минуту Мбаппе оформил дубль.

Во 2-м туре группового этапа Франция сыграет с Ираком, а Сенегал встретится с Норвегией.